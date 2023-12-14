По факту взрыва газа в доме многодетной семьи под Пермью возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
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Updated Сегодня, 13:43
Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего после взрыва газа в деревне Растягаево. Об этом сообщает СУ СК России по Пермскому краю.
Инцидент произошел в четверг, 14 декабря. По версии следствия, хозяин дома сам установил в доме газовый баллон и неправильно эксплуатировал его, в результате чего и произошла утечка, а затем — взрыв. Многодетная семья характеризуется положительно, на социальных учетах не состояла. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
В результате происшествия пострадали все члены семьи. 29-летний отец семейства, его 25-летняя супруга и один из детей находятся в состоянии средней тяжести. Еще четверо детей — в тяжелом состоянии, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава.