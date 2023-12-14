properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

По факту взрыва газа в доме многодетной семьи под Пермью возбуждено уголовное дело

По факту взрыва газа в доме многодетной семьи под Пермью возбуждено уголовное дело

14 декабря 2023, 13:41
Фото: СУ СК России по Пермскому краю
Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.
Сюжет
Дети

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего после взрыва газа в деревне Растягаево. Об этом сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

Инцидент произошел в четверг, 14 декабря. По версии следствия, хозяин дома сам установил в доме газовый баллон и неправильно эксплуатировал его, в результате чего и произошла утечка, а затем — взрыв. Многодетная семья характеризуется положительно, на социальных учетах не состояла. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В результате происшествия пострадали все члены семьи. 29-летний отец семейства, его 25-летняя супруга и один из детей находятся в состоянии средней тяжести. Еще четверо детей — в тяжелом состоянии, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава.

Читайте также:
Стало известно состояние детей и взрослых, пострадавших от взрыва газа под ПермьюСледователи заинтересовались взрывом газа в доме многодетной семьи в Прикамье
#Дети#Уголовное дело#Семья#Больница#Прикамье#Взрыв газа#Пострадавшие#Газовый баллон#Тяжелое состояние#Правила эксплуатации#Следственные органы#Неосторожность#Пермский муниципальный район#Средняя тяжесть
Подпишитесь
Общественники просят пермских депутатов вернуть Черняевскому лесу исключенный участок
Сегодня, 11:14
В МЧС предупредили о неблагоприятной погоде в ближайшие дни в Прикамье
Сегодня, 08:43
Собственники компании, собиравшейся строить аквапарк в Перми, заявили о ее ликвидации
Сегодня, 13:04
Стало известно состояние детей и взрослых, пострадавших от взрыва газа под Пермью
Сегодня, 12:49
В Прикамье открылась первая ледовая переправа
Сегодня, 12:38
Владимир Путин назвал причины резкого роста цен на яйца
Сегодня, 12:01