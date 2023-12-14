По факту взрыва газа в доме многодетной семьи под Пермью возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел в четверг, 14 декабря. По версии следствия, хозяин дома сам установил в доме газовый баллон и неправильно эксплуатировал его, в результате чего и произошла утечка, а затем — взрыв. Многодетная семья характеризуется положительно, на социальных учетах не состояла. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).