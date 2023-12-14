Президент Владимир Путин освободил пенсионеров от уплаты комиссии за услуги ЖКХ

К президенту обратился пенсионер Владимир Леонтьев из Новосибирска. Он рассказал, что с 2024 года пенсию в регионе проиндексируют на 7,5%, а с июля тарифы на услуги ЖКХ увеличатся на сумму до 14%. Владимир Путин в ответ обратил внимание, что за полтора года пенсии в общем проиндексируют более чем на 23%, а тарифы ЖКХ не поднимали с прошлого лета. Однако он пообещал проанализировать ситуацию в Новосибирске. «Конечно, нужно все делать своевременно, и тарифы должны расти мягко. И опережщим темпом должны расти доходы граждан», — подчеркнул президент.