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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

Владимир Путин отменил комиссию за услуги ЖКХ для пенсионеров

Президент Владимир Путин освободил пенсионеров от уплаты комиссии за услуги ЖКХ

14 декабря 2023, 11:27
Фото: скриншот видео трансляции с президентом

Владимир Путин отменил комиссию за услуги ЖКХ для пенсионеров

По словам главы государства, решение уже принято.

Президент России Владимир Путин поручил освободить пенсионеров от уплаты комиссии по платежам по ЖКХ через банки. Это заявление прозвучало в ходе пресс-конференции и прямой линии с главой государства сегодня, 14 декабря. «Оплата комиссии банку при оплате услуг ЖКХ — это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. Решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», — заявил Путин.

К президенту обратился пенсионер Владимир Леонтьев из Новосибирска. Он рассказал, что с 2024 года пенсию в регионе проиндексируют на 7,5%, а с июля тарифы на услуги ЖКХ увеличатся на сумму до 14%. Владимир Путин в ответ обратил внимание, что за полтора года пенсии в общем проиндексируют более чем на 23%, а тарифы ЖКХ не поднимали с прошлого лета. Однако он пообещал проанализировать ситуацию в Новосибирске. «Конечно, нужно все делать своевременно, и тарифы должны расти мягко. И опережщим темпом должны расти доходы граждан», — подчеркнул президент.

Прямая линия с Владимиром Путиным проходит впервые с начала проведения СВО, 24 февраля 2022 года. Ранее ее организовывали каждый год, в декабре.

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