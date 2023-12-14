Президент Владимир Путин освободил пенсионеров от уплаты комиссии за услуги ЖКХ

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Президент России Владимир Путин поручил освободить пенсионеров от уплаты комиссии по платежам по ЖКХ через банки. Это заявление прозвучало в ходе пресс-конференции и прямой линии с главой государства сегодня, 14 декабря. «Оплата комиссии банку при оплате услуг ЖКХ — это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. Решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», — заявил Путин.
К президенту обратился пенсионер Владимир Леонтьев из Новосибирска. Он рассказал, что с 2024 года пенсию в регионе проиндексируют на 7,5%, а с июля тарифы на услуги ЖКХ увеличатся на сумму до 14%. Владимир Путин в ответ обратил внимание, что за полтора года пенсии в общем проиндексируют более чем на 23%, а тарифы ЖКХ не поднимали с прошлого лета. Однако он пообещал проанализировать ситуацию в Новосибирске. «Конечно, нужно все делать своевременно, и тарифы должны расти мягко. И опережщим темпом должны расти доходы граждан», — подчеркнул президент.
Прямая линия с Владимиром Путиным проходит впервые с начала проведения СВО, 24 февраля 2022 года. Ранее ее организовывали каждый год, в декабре.