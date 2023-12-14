Призывал к насилию в отношении полицейских. В Соликамске осудили блогера

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Соликамский городской суд вынес приговор жителю города. Мужчина признан виновным в призывах к экстремизму в интернете, сообщают в краевой прокуратуре.
Подсудимый с 2018 по 2021 годы неоднократно публиковал в пабликах одной из социальных сетей комментарии экстремистского характера, призывающие к насильственным действиям по признаку национальности. Кроме того, он призывал к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).
Суд приговорил виновного к наказанию в виде принудительных работ сроком 3 года, а также лишил права пользоваться интернетом в течение двух лет.