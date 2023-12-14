Призывал к насилию в отношении полицейских. В Соликамске осудили блогера

Подсудимый с 2018 по 2021 годы неоднократно публиковал в пабликах одной из социальных сетей комментарии экстремистского характера, призывающие к насильственным действиям по признаку национальности. Кроме того, он призывал к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.