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Призывал к насилию в отношении полицейских. В Соликамске осудили блогера

Призывал к насилию в отношении полицейских. В Соликамске осудили блогера

14 декабря 2023, 13:52
Фото: 1MI
Мужчину отлучили от интернета на годы.
Сюжет
Соцсети

Соликамский городской суд вынес приговор жителю города. Мужчина признан виновным в призывах к экстремизму в интернете, сообщают в краевой прокуратуре.

Подсудимый с 2018 по 2021 годы неоднократно публиковал в пабликах одной из социальных сетей комментарии экстремистского характера, призывающие к насильственным действиям по признаку национальности. Кроме того, он призывал к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Суд приговорил виновного к наказанию в виде принудительных работ сроком 3 года, а также лишил права пользоваться интернетом в течение двух лет.

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#Общество#Суд#Криминал#Соцсети#Соликамск
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