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Published Сегодня, 08:35

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Путин отвечает на вопросы со всей России. Трансляция прямой линии

Путин отвечает на вопросы со всей России. Трансляция прямой линии

14 декабря 2023, 08:35
Фото: kremlin.ru
К президенту с просьбой помочь обращались и пермяки.

14 декабря пройдет прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава страны ответит на вопросы, которые поступали со всей страны. Во время прямого эфира президент должен затронуть несколько десятков вопросов.

Точная продолжительность прямого эфира неизвестна, ожидается, что он продлится около четырех часов. Начало эфира намечено на 12:00 по московскому времени. Трансляция станет доступна к этому времени в плеере ниже.

Обращения к президенту от пермяков тоже поступали, но не факт, что они прозвучат в эфире. В частности, на проблемы жаловались обманутые покупатели квартир в долгострое на Декабристов, 97.

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#Общество#Владимир Путин#Путин#Прямая линия с путиным#Прямая линия
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