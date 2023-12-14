РЭО: За 2 недели к системе учета отходов подключились 137 компаний

Гендиректор РЭО Денис Буцаев назвал ФГИС УТКО очередным этапом в реформе отрасли обращения с отходами. Система будет собирать информацию в целом по отрасли, что поможет понять текущее состояние данной сферы и предотвращать так называемые мусорные коллапсы и другие негативные события. В систему уже загружены данные для 31 657 источников образования отходов и 12 704 мест их накопления. За две недели к ней подключилось 66 субъектов, 614 муниципалитетов, 120 регоператоров и 137 предприятий по обращению с ТКО. Также за этот период было заключено свыше 5500 договоров, пишет 56orb.ru.