РЭО: За 2 недели к системе учета отходов подключились 137 компаний

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:11
Запуск ФГИС УТКО позволит ускорить процесс формирования экономики замкнутого цикла в России.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев назвал ФГИС УТКО очередным этапом в реформе отрасли обращения с отходами. Система будет собирать информацию в целом по отрасли, что поможет понять текущее состояние данной сферы и предотвращать так называемые мусорные коллапсы и другие негативные события. В систему уже загружены данные для 31 657 источников образования отходов и 12 704 мест их накопления. За две недели к ней подключилось 66 субъектов, 614 муниципалитетов, 120 регоператоров и 137 предприятий по обращению с ТКО. Также за этот период было заключено свыше 5500 договоров, пишет 56orb.ru.
Система объединит различные данные — от информации о контейнерных площадках до схем потоков ТКО. Эксперты отмечают, что ФГИС УТКО повысит доступность единых данных об обращении с твердыми коммунальными отходами для всех участников отрасли.
По словам заместителя генерального директора РЭО по цифровизации Алексея Бурова, система будет содержать интерактивную карту инфраструктуры ТКО (закрытую и открытую), телеметрические данные, например о движении мусоровозов, и другую важную информацию.
Сведения в систему будут вносить органы исполнительной власти регионов, региональные операторы по обращению с ТКО, юридические лица и ИП.