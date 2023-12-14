Резидент ТОР «Горный воздух» построит первый пятизвездочный отель на Сахалине

Новый отель планируют возвести до конца 2025 года. В проекте гостиничного комплекса, который расположится у подножия горы Большевик, предусмотрены 190 номеров, в том числе 40 семейных и один президентский. Также инвестор предусмотрел в гостинесном комплексе водно-оздоровительный центр с тремя бассейнами, spa-услугами, заведение караоке, ночной клуб и два ресторана. В самом отеле появятся также бизнес-залы для переговоров, конференций и выставок. Расположение в нескольких минутах ходьбы от СТК «Горный воздух» обеспечит новому объекту постоянный поток туристов, которые увлечены активным отдыхом. Рядом с отелем разместят станцию проката горнолыжного оборудования.