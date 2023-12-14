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Родственники погибшего работника Пермского порохового получили 7,5 миллионов рублей

Родственники погибшего работника Пермского порохового получили 7,5 миллионов рублей

14 декабря 2023, 14:32
Фото: properm.ru
Взрыв, унесший жизни трех человек, произошел на заводе в октябре прошлого года.

Краевой суд обязал Пермский пороховой завод выплатить 7,5 млн рублей семье погибшего работника в качестве компенсации морального вреда. О решении суда, вынесенном сегодня, сообщает URA. RU.

Пермский краевой суд утвердил решение Кировского райсуда. Мужчина погиб в результате ЧП, которое произошло на заводе 22 октября прошлого года. Моральный ущерб потребовали возместить мать, супруга и трое детей рабочего. Суд удовлетворил требования в полном объеме — 7,5 млн рублей, сообщили изданию в Пермском краевом суде.

В начале апреля 2023 года в Кировский районный суд обратилась супруга одного из погибших сотрудников Пермского порохового завода. Она требует от предприятия компенсацию в несколько млн рублей, сообщается на сайте инстанции.

Женщина действовала не только в своих интересах, но и в интересах своих детей, оставшихся без отца. К ней присоединились также мать погибшего и его первая жена, представляющая интересы своего несовершеннолетнего сына. Каждый из родственников рабочего требует от порохового завода по 1,5 млн рублей. Общая сумма иска — 7,5 млн рублей, а также ежемесячные платежи на трех несовершеннолетних детей в связи со смертью кормильца до достижения ими совершеннолетия. и

Пожар на Пермском пороховом заводе произошел 22 октября 2022 года в 21:14. В кабине пресса №7 здания производства пластмассы произошла авария: «Предположительно, произошло горение в замкнутом объеме остатков блока спецпродукции», — следует из сообщения предприятия. Двое слесарей-ремонтников (по обслуживанию оборудования) и прессовщик пятого разряда погибли на месте.

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#Суд#Пермь#Криминал#Пороховой завод
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