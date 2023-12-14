Родственники погибшего работника Пермского порохового получили 7,5 миллионов рублей

Женщина действовала не только в своих интересах, но и в интересах своих детей, оставшихся без отца. К ней присоединились также мать погибшего и его первая жена, представляющая интересы своего несовершеннолетнего сына. Каждый из родственников рабочего требует от порохового завода по 1,5 млн рублей. Общая сумма иска — 7,5 млн рублей, а также ежемесячные платежи на трех несовершеннолетних детей в связи со смертью кормильца до достижения ими совершеннолетия. и