Росимущество Прикамья хочет передать бомбоубежища местным властям

Росимущество решило передать несколько десятков объектов Лысьвенскому округу. Местные власти успешно обжаловали это решение в Арбитражном суде. Спор о такой безвозмездной передаче начался на фоне судебного дела с участием Краснокамского округа. Там Теруправление также решило переписать защитные сооружения на содержание местным властям. Местные власти отвечают, что безвозмездно принять объекты на баланс можно, но денег на их ремонт нет. При этом прокуратура через суд требует от Росимущества привести бомбоубежища в порядок. Администрация округа привлечена к участию в процессе в качестве третьего лица, решение по делу пока не вынесено.