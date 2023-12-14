Росимущество Прикамья хочет передать бомбоубежища местным властям

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 07:13
Теруправление Росимущества предложило переписать десятки бомбоубежищ на баланс муниципалитетов Пермского края. При этом большинство укрытий находится в ненормативном состоянии. В случае их передачи территориям, ответственность за восстановление и содержание ляжет на плечи местных властей, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Росимущество решило передать несколько десятков объектов Лысьвенскому округу. Местные власти успешно обжаловали это решение в Арбитражном суде. Спор о такой безвозмездной передаче начался на фоне судебного дела с участием Краснокамского округа. Там Теруправление также решило переписать защитные сооружения на содержание местным властям. Местные власти отвечают, что безвозмездно принять объекты на баланс можно, но денег на их ремонт нет. При этом прокуратура через суд требует от Росимущества привести бомбоубежища в порядок. Администрация округа привлечена к участию в процессе в качестве третьего лица, решение по делу пока не вынесено.
Председатель совета глав муниципальных образований Прикамья, глава Кунгурского городского округа Вадим Лысанов отметил, что такая проблема есть в каждом муниципалитете. Лысанов также отметил, что в случаях, когда бомбоубежище уже не подлежит эксплуатации и отремонтировать его невозможно, «можно инициировать процедуру списания такого объекта».