«Сделали из нас посмешище». Синоптики отрицают морозы -40° в Прикамье на Новый год

Пермские синоптики не поддержали прогноз с температурой до -40° в новогоднюю ночь 2024 года. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», ни один профессиональный синоптик не даст суточный прогноз на две недели вперед, максимум — на 10 суток вперед, но рекомендуется оценивать ситуацию с погодой за пять суток.