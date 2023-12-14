«Сделали из нас посмешище». Синоптики отрицают морозы -40° в Прикамье на Новый год

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
Modified Сегодня, 02:40
Updated Сегодня, 02:40
Пермские синоптики не поддержали прогноз с температурой до -40° в новогоднюю ночь 2024 года. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», ни один профессиональный синоптик не даст суточный прогноз на две недели вперед, максимум — на 10 суток вперед, но рекомендуется оценивать ситуацию с погодой за пять суток.
«Увы, но лживая информация от СМИ сильно влияет на авторитет синоптиков. Некачественные СМИ сделали из нас посмешище», — пишут специалисты в сообществе «Метеоролог и я».
Ранее СМИ со ссылкой на сервисы «Яндекс погода» и Gismeteo сообщали о рекордных морозах 31 декабря. При этом каждый день температура на этих сервисах на 31 декабря меняется. Данные недостаточно точные, особенно если говорить о таком большом промежутке времени.