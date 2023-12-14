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Published Сегодня, 02:38

Modified Сегодня, 02:40

Updated Сегодня, 02:40

Пермские синоптики не согласны прогнозами о 40-градусных морозах 31 декабря

«Сделали из нас посмешище». Синоптики отрицают морозы -40° в Прикамье на Новый год

14 декабря 2023, 02:38
Фото: properm.ru

Пермские синоптики не согласны прогнозами о 40-градусных морозах 31 декабря

Температура в новогоднюю ночь пока неизвестна.

Пермские синоптики не поддержали прогноз с температурой до -40° в новогоднюю ночь 2024 года. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», ни один профессиональный синоптик не даст суточный прогноз на две недели вперед, максимум — на 10 суток вперед, но рекомендуется оценивать ситуацию с погодой за пять суток.

«Увы, но лживая информация от СМИ сильно влияет на авторитет синоптиков. Некачественные СМИ сделали из нас посмешище», — пишут специалисты в сообществе «Метеоролог и я».

Ранее СМИ со ссылкой на сервисы «Яндекс погода» и Gismeteo сообщали о рекордных морозах 31 декабря. При этом каждый день температура на этих сервисах на 31 декабря меняется. Данные недостаточно точные, особенно если говорить о таком большом промежутке времени.

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