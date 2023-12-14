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Следователи заинтересовались взрывом газа в доме многодетной семьи в Прикамье

Следователи заинтересовались взрывом газа в доме многодетной семьи в Прикамье

14 декабря 2023, 09:27
Фото: 1MI
По факту получения травм двумя взрослыми и пятью детьми проводится проверка.

Следователи инициировали проверку после взрыва газа в строящемся доме в деревне Растягаево Пермского муниципального округа. Травмы получили двое взрослых и пятеро детей.

ЧП произошло утром 14 декабря. «Произошло воспламенение газовоздушной смеси», — сообщают в пресс-службе краевого СУ СКР. По предварительным данным, хозяин дома самостоятельно установил в доме газовый баллон и эксплуатировал его, в результате чего и произошла утечка. Многодетная семья характеризуется положительно, на социальных учетах не состояла.

Сейчас мама, папа и дети находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте происшествия работают следователи. Проверка находится на особом контроле главы СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина.

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#Газ#Многодетная семья#Взрыв#Газовый баллон
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