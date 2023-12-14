Следователи заинтересовались взрывом газа в доме многодетной семьи в Прикамье

ЧП произошло утром 14 декабря. «Произошло воспламенение газовоздушной смеси», — сообщают в пресс-службе краевого СУ СКР. По предварительным данным, хозяин дома самостоятельно установил в доме газовый баллон и эксплуатировал его, в результате чего и произошла утечка. Многодетная семья характеризуется положительно, на социальных учетах не состояла.