Следователи заинтересовались взрывом газа в доме многодетной семьи в Прикамье

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Следователи инициировали проверку после взрыва газа в строящемся доме в деревне Растягаево Пермского муниципального округа. Травмы получили двое взрослых и пятеро детей.
ЧП произошло утром 14 декабря. «Произошло воспламенение газовоздушной смеси», — сообщают в пресс-службе краевого СУ СКР. По предварительным данным, хозяин дома самостоятельно установил в доме газовый баллон и эксплуатировал его, в результате чего и произошла утечка. Многодетная семья характеризуется положительно, на социальных учетах не состояла.
Сейчас мама, папа и дети находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте происшествия работают следователи. Проверка находится на особом контроле главы СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина.