Собственники компании, собиравшейся строить аквапарк в Перми, заявили о ее ликвидации

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Совладельцы компании «Парк Пермского периода», созданной для строительства аквапарка в Перми, ликвидируют предприятие. Решение принято на собрании собственников ООО 5 декабря, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на информацию«СПАРК-Интерфакс».
Ликвидатором «Парка Пермского периода» назначен директор компании Тимур Габдуллин. Соучредителями ООО «Парк Пермского периода» являются бизнесмен, владелец парка развлечений им. Горького Рашид Габдуллин (70%), его сын Тимур Габдуллин (10%) и краснодарское ООО «Полинаквапаркирус» (20%), специализирующееся на производстве водных аттракционов.
Рашид Габдуллин решение о ликвидации компании объяснил изданию тем, что возведением аквапарка в Перми займётся другой инвестор. Поэтому необходимости в функционировании этой организации нет.
ООО «Парк Пермского периода», зарегистрированное в мае 2020 года, планировалось как операционная компания по строительству аквапарка. Однако позднее в Пермском крае для проработки проектных решений и подготовки всей необходимой документации для запуска аквапарка зарегистрирована новая компания — ООО «АкваПермь». Его учредителями в равных долях выступили АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК, 100% в собственности регионального минимущества) и иркутское ООО «Востоксвязь». Генеральным директором «АкваПермь» значится Евгений Лукьянов, руководитель «Востоксвязь».
В ФРПК пояснили, что аквапарк планируется возводить в несколько этапов. В нём расположатся несколько зон — крытый всесезонный аквапарк с термальной зоной и СПА, отель, торгово-развлекательный центр. В фонде добавили, что проектирование аквапарка намерены завершить через год — в декабре 2023 года, а запуск объекта запланирован на 2026 год.
В октябре вторым инвестором проекта строительства пермского аквапарка стала компания из Москвы «Интелтрейд» — оптовый поставщик лекарств. В состав учредителей ООО «АкваПермь», которое создали для возведения объекта, вошел бизнесмен Павел Иванов. Он является владельцем и гендиректором «Интелтрейд».
Первым инвестором аквапарка является ООО «Востоксвязь» из Иркутска. Ранее власти заявляли, что проектирование объекта продолжается — этот процесс должен завершиться в декабре 2023 года. Запуск аквапарк намечен на 2026 год.