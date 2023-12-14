Собственники компании, собиравшейся строить аквапарк в Перми, заявили о ее ликвидации

В ФРПК пояснили, что аквапарк планируется возводить в несколько этапов. В нём расположатся несколько зон — крытый всесезонный аквапарк с термальной зоной и СПА, отель, торгово-развлекательный центр. В фонде добавили, что проектирование аквапарка намерены завершить через год — в декабре 2023 года, а запуск объекта запланирован на 2026 год.