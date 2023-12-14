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Стало известно, когда пройдет прямая линия с Путиным в 2023 году

Стало известно, когда пройдет прямая линия с Путиным в 2023 году

14 декабря 2023, 05:37
Фото: kremlin.ru
Прием вопросов на прямую линию с президентом начался 1 декабря.

Президент России проведет прямую линию 14 декабря. Ожидается, что она состоится во время трансляции программы «Итоги года с Владимиром Путиным», начало — 12:00 по московскому времени.

Точная продолжительность прямой линии неизвестна, в последние годы она длилась около четырех часов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечает, что в этом году президенту поступило около миллиона вопросов. При этом специалисты должны изучить все вопросы и помочь в решении проблем. Во время прямого эфира ответить планируется на несколько десятков вопросов.

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#Общество#Владимир Путин#Путин#Прямая линия с путиным#Прямая линия
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