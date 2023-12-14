Стало известно, когда пройдет прямая линия с Путиным в 2023 году

Точная продолжительность прямой линии неизвестна, в последние годы она длилась около четырех часов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечает, что в этом году президенту поступило около миллиона вопросов. При этом специалисты должны изучить все вопросы и помочь в решении проблем. Во время прямого эфира ответить планируется на несколько десятков вопросов.