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Главный городской каток Перми откроется 29 декабря возле Театра-Театра

Стало известно, когда в Перми будет открыт главный городской каток

14 декабря 2023, 03:01
Фото: пресс-служба краевого правительства

Главный городской каток Перми откроется 29 декабря возле Театра-Театра

Впервые каток на эспланаде у театра появился в 2022 году.

Главный каток в Перми откроют у Театра-Театра 29 декабря. Вход на него будет бесплатным, как и в прошлом году, однако будет необходима предварительная запись на сайте. Власти обещают, что будет организована и отдельная зона для катания детей, однако в этом случае тоже нужна запись.

Планируется, что каток будет доступен до начала марта. До этого времени обещают провести 96 мастер-классов по хоккею, керлингу, фигурному катанию, конькобежному спорту. В феврале 2024 года планируется проведение ледового шоу от фигуриста Ильи Авербуха.

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#Пермь#Ледовый городок#Хэппи нью еар#Каток
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