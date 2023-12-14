Стало известно, когда в Перми будет открыт главный городской каток

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
Главный каток в Перми откроют у Театра-Театра 29 декабря. Вход на него будет бесплатным, как и в прошлом году, однако будет необходима предварительная запись на сайте. Власти обещают, что будет организована и отдельная зона для катания детей, однако в этом случае тоже нужна запись.
Планируется, что каток будет доступен до начала марта. До этого времени обещают провести 96 мастер-классов по хоккею, керлингу, фигурному катанию, конькобежному спорту. В феврале 2024 года планируется проведение ледового шоу от фигуриста Ильи Авербуха.