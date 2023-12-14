На что пермские бизнесмены чаще всего жаловались в 2023 году

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Стало известно, на что пермские бизнесмены чаще и реже всего жаловались в уходящем году. Информацией с Properm.ru поделились в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Прикамье.
Из анализа обращений к бизнес-омбудсмену Павлу Новоселову следует, что первое место по количеству жалоб, поступивших в адрес Уполномоченного, занимает сфера земельно-имущественных отношений (19%). Второе место по количеству полученных обращений занимает сфера контрольно-надзорной деятельности «Проведение проверок (привлечение к административной ответственности)» (16% от общего количества принятых в работу жалоб).
Третье место (по 8%) делят между собой обращения уголовно-правовой направленности и обращения с жалобами на нарушение договорных отношений, в т. ч. по государственным и муниципальным контрактам. Четвертое место по количеству полученных обращений занимает сфера налоговых отношений (7%). Пятое — неправомерно установленные тарифы на ЖКУ, в том числе на ТКО.
Данные приведены за 11 месяцев 2023 года. По итогам года будет подготовлен традиционный ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае. В докладе будет приведен анализ условий осуществления предпринимательской деятельности и инвестклимата в Пермском крае.