На что пермские бизнесмены чаще всего жаловались в 2023 году

Третье место (по 8%) делят между собой обращения уголовно-правовой направленности и обращения с жалобами на нарушение договорных отношений, в т. ч. по государственным и муниципальным контрактам. Четвертое место по количеству полученных обращений занимает сфера налоговых отношений (7%). Пятое — неправомерно установленные тарифы на ЖКУ, в том числе на ТКО.