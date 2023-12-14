Стало известно состояние детей и взрослых, пострадавших от взрыва газа под Пермью

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В краевом Минздраве рассказали о состоянии многодетной семьи, пострадавшей от взрыва газа в деревне Растягаево под Пермью. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, рассказали Properm.ru в ведомстве.
«Из семи пострадавших трое находятся в состоянии средней степени тяжести (мужчина, женщина и ребенок), другие четверо детей находятся в тяжелом состоянии. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь», — говорят в пресс-службе министерства.
Напомним, сегодня утром, 14 декабря, в деревне Растягаево произошел взрыв газа в частном доме. В результате инцидента пострадало пятеро детей и двое взрослых — 29-летний мужчина и 25-летняя женщина. В пресс-службе краевого СУ СКР сообщили, что утечка газа могла произойти вследствие нарушения правил эксплуатации газового баллона. Мужчина установил баллон сам, не обращаясь к специалистам. Следователи проводят проверку.