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Стало известно состояние детей и взрослых, пострадавших от взрыва газа под Пермью

Стало известно состояние детей и взрослых, пострадавших от взрыва газа под Пермью

14 декабря 2023, 12:49
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю
Вся семья находится в больнице. Четверо детей в тяжелом состоянии.
Сюжет
Дети

В краевом Минздраве рассказали о состоянии многодетной семьи, пострадавшей от взрыва газа в деревне Растягаево под Пермью. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, рассказали Properm.ru в ведомстве.

«Из семи пострадавших трое находятся в состоянии средней степени тяжести (мужчина, женщина и ребенок), другие четверо детей находятся в тяжелом состоянии. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь», — говорят в пресс-службе министерства.

Напомним, сегодня утром, 14 декабря, в деревне Растягаево произошел взрыв газа в частном доме. В результате инцидента пострадало пятеро детей и двое взрослых — 29-летний мужчина и 25-летняя женщина. В пресс-службе краевого СУ СКР сообщили, что утечка газа могла произойти вследствие нарушения правил эксплуатации газового баллона. Мужчина установил баллон сам, не обращаясь к специалистам. Следователи проводят проверку.

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