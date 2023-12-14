Стало известно состояние детей и взрослых, пострадавших от взрыва газа под Пермью

Напомним, сегодня утром, 14 декабря, в деревне Растягаево произошел взрыв газа в частном доме. В результате инцидента пострадало пятеро детей и двое взрослых — 29-летний мужчина и 25-летняя женщина. В пресс-службе краевого СУ СКР сообщили, что утечка газа могла произойти вследствие нарушения правил эксплуатации газового баллона. Мужчина установил баллон сам, не обращаясь к специалистам. Следователи проводят проверку.