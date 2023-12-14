Цены на дизельное топливо в Пермском крае продолжают расти

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В Пермском крае снова увеличились цены на дизельное топливо. По данным Росстата, за неделю стоимость дизеля выросла с 64,17 до 64,85. Цены на бензин марки АИ-98 и выше не изменилась, топливо АИ-92 и АИ-95 незначительно подешевело.
Если говорить о ситуации в РФ, то с 5 по 11 декабря стоимость бензина снизилась в 42 субъектах. Сильнее всего топливо подешевело в Республике Тыва и Ивановской области — на 2% и 1% соответственно.
|Пермский край
|Средние цены на 4 декабря
|Средние цены на 11 декабря
|Бензин автомобильный
|54,87
|54,84
|Марка АИ-92
|49,73
|49,70
|Марка АИ-95
|54,17
|54,12
|Марка АИ-98 и выше
|67,69
|67,69
|Дизельное топливо
|64,17
|64,85
Стоимость топлива в РФ начала снижаться в конце сентября 2023 год после роста цен в течение нескольких месяцев. На это повлиял запрет на экспорт бензина и дизеля из России.