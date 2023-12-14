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Updated Сегодня, 06:16

Цена дизельного топлива в Пермском крае выросла на 68 копеек за неделю

Цены на дизельное топливо в Пермском крае продолжают расти

14 декабря 2023, 05:14
Фото: unsplash

Цена дизельного топлива в Пермском крае выросла на 68 копеек за неделю

Стоимость топлива каждую неделю отслеживает Росстат.
Сюжет
Бензин

В Пермском крае снова увеличились цены на дизельное топливо. По данным Росстата, за неделю стоимость дизеля выросла с 64,17 до 64,85. Цены на бензин марки АИ-98 и выше не изменилась, топливо АИ-92 и АИ-95 незначительно подешевело.

Если говорить о ситуации в РФ, то с 5 по 11 декабря стоимость бензина снизилась в 42 субъектах. Сильнее всего топливо подешевело в Республике Тыва и Ивановской области — на 2% и 1% соответственно.

Пермский край Средние цены на 4 декабря Средние цены на 11 декабря
Бензин автомобильный 54,87 54,84
Марка АИ-92 49,73 49,70
Марка АИ-95 54,17 54,12
Марка АИ-98 и выше 67,69 67,69
Дизельное топливо 64,17 64,85

Стоимость топлива в РФ начала снижаться в конце сентября 2023 год после роста цен в течение нескольких месяцев. На это повлиял запрет на экспорт бензина и дизеля из России.

Цены на дизельное топливо в Пермском крае вновь выросли
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#Авто#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо
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