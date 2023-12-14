Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Издание rostovgazeta.ru информирует, что открыл дискуссионную площадку председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что будущее страны формируют все ее граждане, и отметил, что это касается и партии «Единая Россия». По словам Дмитрия Медведева, партия ЕР прикладывает все усилия, чтобы Россия была сильной, могущественной и авторитетной, чтобы с ней считались.
Кроме того, председатель «Единой России» подчеркнул: будущее России определяется политическими событиями, и одно из самых важных предстоит в скором времени, это выборы президента России. При этом ЕР поддерживает Владимира Путина — партия видит в действующем главе государства фигуру, консолидирующую всю страну.
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что все жители России почувствовали гордость за свою страну и уверенность в будущем с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что будущее России тесно связано именно с президентом. Сегодня Российская Федерация занимает заслуженное место на внешнем контуре и имеет большое количество друзей среди стран Азии и Глобального Юга. В Африке помнят, сколько Россия сделала для стран, в отличие от Запада, который только получал прибыль и ресурсы, ничего не отдавая взамен. Турчак также отметил, что Российская Федерация пришла к такому курсу под руководством Владимира Путина.
Все участники дискуссии отметили роль главы государства в развитии науки, технологий, культуры и спорта, а также в поддержке регионов.
Гости из зарубежных стран подчеркнули, что видят в России единственную страну, которая способна сохранить мир и положить конец моральному упадку Запада, а также спасти человеческую цивилизацию.
В заключительном слове председатель партии «Единая Россия» подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы Российская Федерация была сильной, крепкой, процветающей и комфортной для жизни.
На сайте ER.RU сообщают, что результаты всех трех площадок «Будущее России» будут объявлены на XXI съезде партии «Единая Россия», который пройдет 17 декабря на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. Также на нем будет определена позиция партии по президентской кампании и проведена ротация руководящих органов «Единой России».