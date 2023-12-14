Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что все жители России почувствовали гордость за свою страну и уверенность в будущем с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что будущее России тесно связано именно с президентом. Сегодня Российская Федерация занимает заслуженное место на внешнем контуре и имеет большое количество друзей среди стран Азии и Глобального Юга. В Африке помнят, сколько Россия сделала для стран, в отличие от Запада, который только получал прибыль и ресурсы, ничего не отдавая взамен. Турчак также отметил, что Российская Федерация пришла к такому курсу под руководством Владимира Путина.