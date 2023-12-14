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В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение с 15 по 19 декабря

В МЧС предупредили о неблагоприятной погоде в ближайшие дни в Прикамье

14 декабря 2023, 08:43
Фото: fusionbrain.ai

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение с 15 по 19 декабря

Пермяков просят быть внимательными и осторожными.

Штормовое предупреждение в ближайшие несколько дней, с 15 по 19 декабря, объявлено местами в Прикамье. По прогнозу синоптиков, в регионе сохранится сильное сложно гололедно-изморозевое отложение на линиях электропередач, конструкциях и деревьях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают жителям региона, что в такую погоду следует избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и не парковать автомобили около них. Если случилась авария на сетях электроснабжения, то отключите все электроприборы и соблюдайте требования пожарной безопасности. Спасатели просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Перед входом в здание обязательно поднимите голову вверх и убедитесь, что над вами не нависают сосульки, глыбы снега или наледи.

Сообщайте о происшествиях по телефону вызова служб экстренного реагирования: 01, 101, 112 или по «телефону доверия» регионального МЧС: 8(342) 258-40-02.

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