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В одном из онлайн-кинотеатров стал доступен фильм о Пермском театре оперы и балета

В одном из онлайн-кинотеатров стал доступен фильм о Пермском театре оперы и балета

14 декабря 2023, 15:21
Фото: Администрация губернатора Пермского края
Фильм «Пермь. Балет. Опера» рассказывает об истории театра.

С 14 декабря пользователи онлайн-кинотеатра Okko получили доступ к фильму «Пермь. Балет. Опера». Лента посвящена истории Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, сообщают в краевом минкульте.

В фильме создатели, исследователи и звезды мировой сцены оперы и балета рассказывают о самых знаковых периодах жизни Пермского Театра оперы и балета, о его труппе, создателях, работниках. В нем показана история становления учреждения, а также раскрыты исторические личности, принявшие участие в развитии пермского балета.

Съемки фильма проходили на киностудии им. М. Горького. В создании картины приняли участие артист балета и педагог Николай Цискаридзе, театральный режиссер Константин Богомолов, программный директор Пермского театра оперы и балета, куратор, критик Дмитрий Ренанский и другие.

#Театр оперы и балета#Культура#Фильм#Оперный театр
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