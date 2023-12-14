В одном из онлайн-кинотеатров стал доступен фильм о Пермском театре оперы и балета

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
С 14 декабря пользователи онлайн-кинотеатра Okko получили доступ к фильму «Пермь. Балет. Опера». Лента посвящена истории Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, сообщают в краевом минкульте.
В фильме создатели, исследователи и звезды мировой сцены оперы и балета рассказывают о самых знаковых периодах жизни Пермского Театра оперы и балета, о его труппе, создателях, работниках. В нем показана история становления учреждения, а также раскрыты исторические личности, принявшие участие в развитии пермского балета.
Съемки фильма проходили на киностудии им. М. Горького. В создании картины приняли участие артист балета и педагог Николай Цискаридзе, театральный режиссер Константин Богомолов, программный директор Пермского театра оперы и балета, куратор, критик Дмитрий Ренанский и другие.