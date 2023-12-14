В одном из онлайн-кинотеатров стал доступен фильм о Пермском театре оперы и балета

В фильме создатели, исследователи и звезды мировой сцены оперы и балета рассказывают о самых знаковых периодах жизни Пермского Театра оперы и балета, о его труппе, создателях, работниках. В нем показана история становления учреждения, а также раскрыты исторические личности, принявшие участие в развитии пермского балета.