В одной из деревень Пермского округа в частном доме взорвался газ. Пострадала семья

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Сегодня, 14 декабря, в 10:12, в строящемся частном доме в деревне Растягаево Пермского муниципального округа произошел взрыв газа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, а затем подтвердили в краевом МЧС.
На место выехали силы и средства ФП и ТП РСЧС Пермского края в количестве 43 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — четыре человека личного состава и две единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили, что в результате инцидента пострадали пять детей в возрасте от девяти месяцев до шести лет, а также двое взрослых — мужчина в возрасте 29 лет и 25-летняя женщина. Все пациенты госпитализированы, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.