В одной из деревень Пермского округа в частном доме взорвался газ. Пострадала семья

Корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили, что в результате инцидента пострадали пять детей в возрасте от девяти месяцев до шести лет, а также двое взрослых — мужчина в возрасте 29 лет и 25-летняя женщина. Все пациенты госпитализированы, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.