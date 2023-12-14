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В Пермском крае утром 14 декабря взорвался газ, пострадали люди

В одной из деревень Пермского округа в частном доме взорвался газ. Пострадала семья

14 декабря 2023, 06:54
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае утром 14 декабря взорвался газ, пострадали люди

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших людей.

Сегодня, 14 декабря, в 10:12, в строящемся частном доме в деревне Растягаево Пермского муниципального округа произошел взрыв газа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, а затем подтвердили в краевом МЧС.

На место выехали силы и средства ФП и ТП РСЧС Пермского края в количестве 43 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — четыре человека личного состава и две единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили, что в результате инцидента пострадали пять детей в возрасте от девяти месяцев до шести лет, а также двое взрослых — мужчина в возрасте 29 лет и 25-летняя женщина. Все пациенты госпитализированы, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

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#Происшествия#Мчс пермского края#Пермь#Минздрав#Взрыв газа
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