Общественники просят пермских депутатов вернуть Черняевскому лесу исключенный участок

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
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Updated Сегодня, 12:35
Пермское отделение «Всероссийского общества охраны природы» обратилось к городским и краевым властям с просьбой повторного рассмотрения вопроса об изменениях границ Черняевского леса. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на общественника Игоря Аверкиева.
7 декабря 2023 года совет пермского отделения «Всероссийского общества охраны природы» написал обращение в гордуму, управление экологии и природопользования мэрии и в Минприроды. Этим обращением совет выразил несогласие с решением об изменении границ лесопарка.
Напомним, 23 мая 2023 года гордума вынесла решение по изменению границ Черняевского леса. Согласно документу, из особо охраняемой природной территории (ООПТ) исключили участок площадью 3,5 га, где расположена база отдыха «Чайка». Этот участок заменили другим — в долине Мулянки, его площадь составляет 20 га. Такую замену решил обжаловать в суде бывший руководитель управления по экологии города Вера Сединина.
В своем обращении члены совета отметили, что исключение участка в 3,5 га не обосновано приложенными материалами. Общественники отметили, что исключение также приведет к неблагоприятным последствиям для экологии. «Уменьшится защитная буферная зона, которая с момента создания и по настоящее время имеет рекреационное значение. Из-за исключения этой части может увеличиться антропогенная нагрузка на прилегающую часть Черняевского леса, что ускорит его деградацию», — говорится в обращении.
Помимо этого, общественники отметили, что включение дополнительной площади противоречит работам по созданию региональной ООПТ в долине Мулянки, и что участок не имеет общих границ с Черняевским лесом. В обращении они указывают также на то, что в новую часть лесопарка входят охранные зоны скважины питьевого водоснабжения и ЛЭП.
Исключение же участка базы отдыха «Чайка» приведет к неблагоприятным экологическим последствиям,. Например, уменьшится защитная буферная зона, которая имеет рекреационное значение, из-за чего может увеличиться антропогенная нагрузка на прилегающую часть Черняевского леса. В итоге деградация лесопарка ускорится.