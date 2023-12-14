Общественники просят пермских депутатов вернуть Черняевскому лесу исключенный участок

В своем обращении члены совета отметили, что исключение участка в 3,5 га не обосновано приложенными материалами. Общественники отметили, что исключение также приведет к неблагоприятным последствиям для экологии. «Уменьшится защитная буферная зона, которая с момента создания и по настоящее время имеет рекреационное значение. Из-за исключения этой части может увеличиться антропогенная нагрузка на прилегающую часть Черняевского леса, что ускорит его деградацию», — говорится в обращении.