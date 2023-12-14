В Пермском крае уничтожили почти полтонны опасных мандаринов

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 03:59
Специалисты Россельхознадзора отчитались об уничтожении 429 килограмм мандаринов. Их нашли на территории оптового продовольственного рынка в Перми. Проблема в том, что мандарины были без необходимых маркировок и сопроводительных документов. Это не позволяет выяснить, из какой страны их привезли, безопасны ли они и легально ли попали на территорию России.
Мандарины изъяли и уничтожили на мусорном полигоне, отмечают в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.