В Пермском крае уничтожили почти полтонны опасных мандаринов

Специалисты Россельхознадзора отчитались об уничтожении 429 килограмм мандаринов. Их нашли на территории оптового продовольственного рынка в Перми. Проблема в том, что мандарины были без необходимых маркировок и сопроводительных документов. Это не позволяет выяснить, из какой страны их привезли, безопасны ли они и легально ли попали на территорию России.