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В Пермском крае уничтожили почти полтонны опасных мандаринов

В Пермском крае уничтожили почти полтонны опасных мандаринов

14 декабря 2023, 03:57
Фото: 43.fsvps.gov.ru
Цитрусовые находились на оптовом рынке.

Специалисты Россельхознадзора отчитались об уничтожении 429 килограмм мандаринов. Их нашли на территории оптового продовольственного рынка в Перми. Проблема в том, что мандарины были без необходимых маркировок и сопроводительных документов. Это не позволяет выяснить, из какой страны их привезли, безопасны ли они и легально ли попали на территорию России.

Мандарины изъяли и уничтожили на мусорном полигоне, отмечают в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

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#Пермь#Хэппи нью еар#Мандарины
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