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В Прикамье задержали лжецелительницу, обещавшую снять порчу

В Прикамье задержали лжецелительницу, обещавшую снять порчу

14 декабря 2023, 07:49
Фото: fusionbrain.ai
Пенсионерка отдала преступнице золото и деньги.

В Осе задержали женщину, которая обещала снять порчу с пенсионерки. В полицию обратилась 87-летняя потерпевшая. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, преступницу она встретила на улице.

Злоумышленница заговорила с жертвой под предлогом аренды комнаты. Во время осмотра жилья гостья убедила пенсионерку, что на нее якобы наложена порча. Для борьбы с этим женщина предложила провести обряд, но для него нужны золотые украшения и деньги.

Преступница получила украшений на 27 тыс. рублей и 1 тыс. рублей наличными и ушла с ними, пообещав снять порчу и с драгоценностей. Вечером пенсионерка поняла, что ее обманули.

Лжецелительницей оказалась 51-летняя жительница Кировской области, которую раньше судили за подобные преступления. Сейчас она находится под стражей.

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#Пермь#Мошенники#Полиция#Пенсионерка
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