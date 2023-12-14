В Прикамье задержали лжецелительницу, обещавшую снять порчу

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В Осе задержали женщину, которая обещала снять порчу с пенсионерки. В полицию обратилась 87-летняя потерпевшая. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, преступницу она встретила на улице.
Злоумышленница заговорила с жертвой под предлогом аренды комнаты. Во время осмотра жилья гостья убедила пенсионерку, что на нее якобы наложена порча. Для борьбы с этим женщина предложила провести обряд, но для него нужны золотые украшения и деньги.
Преступница получила украшений на 27 тыс. рублей и 1 тыс. рублей наличными и ушла с ними, пообещав снять порчу и с драгоценностей. Вечером пенсионерка поняла, что ее обманули.
Лжецелительницей оказалась 51-летняя жительница Кировской области, которую раньше судили за подобные преступления. Сейчас она находится под стражей.