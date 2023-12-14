В Прикамье задержали лжецелительницу, обещавшую снять порчу

Злоумышленница заговорила с жертвой под предлогом аренды комнаты. Во время осмотра жилья гостья убедила пенсионерку, что на нее якобы наложена порча. Для борьбы с этим женщина предложила провести обряд, но для него нужны золотые украшения и деньги.