В Соликамске жители снова остались без тепла

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
«Произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения. Частичное отключение отопления затронуло микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков. Жителям при необходимости раздают обогреватели», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Сейчас бригады работают без перерыва для устранения аварии.
«Для главы округа и краевого блока ЖКХ сейчас задача номер один — устранить аварию в кратчайшие сроки и обеспечить людей теплом и горячей водой», — добавил Махонин.
Первый прорыв на теплотрассе произошел на этой неделе вечером 12 декабря на улице Кузнецова. Без тепла остались три микрорайона. Для устранения аварии были задействованы две ремонтные бригады и четыре единицы спецтехники. Теплоснабжение восстановили накануне.
При этом сегодня в МЧС предупредили о неблагоприятной погоде в Пермском крае в ближайшие дни. Штормовое предупреждение местами объявлено с 15 по 19 декабря. По прогнозу синоптиков, в регионе сохранится сильное сложно гололедно-изморозевое отложение на линиях электропередач, конструкциях и деревьях.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают жителям региона, что в такую погоду следует избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и не парковать автомобили около них. Если случилась авария на сетях электроснабжения, то отключите все электроприборы и соблюдайте требования пожарной безопасности. Спасатели просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Перед входом в здание обязательно поднимите голову вверх и убедитесь, что над вами не нависают сосульки, глыбы снега или наледи.
Сообщайте о происшествиях по телефону вызова служб экстренного реагирования: 01, 101, 112 или по «телефону доверия» регионального МЧС: 8(342) 258-40-02.