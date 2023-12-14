В Соликамске жители снова остались без тепла

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают жителям региона, что в такую погоду следует избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и не парковать автомобили около них. Если случилась авария на сетях электроснабжения, то отключите все электроприборы и соблюдайте требования пожарной безопасности. Спасатели просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Перед входом в здание обязательно поднимите голову вверх и убедитесь, что над вами не нависают сосульки, глыбы снега или наледи.