«Вас что-то может связывать с Украиной?» Пермякам начали приходить странные сообщения

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Мошенники начали использовать фотографии и имена еще двух пермских министров. Теперь злоумышленники пишут пермякам, представляясь главой Минобра Раисой Кассиной и руководителем Минтербеза Виктором Батмазовым.
В пресс-службе краевого Минобра показали одну из переписок с мошенниками. Из нее следует, что злоумышленники общаются с сотрудницей детского сада, сообщая о визите ФСБ и спрашивая: «Вас что-то может связывать с Украиной?»
Мошенники начали активно использовать схему с подставными аккаунтами важных чиновников в Прикамье с ноября 2023 года. Власти не сообщают, есть ли люди, которые поверили злоумышленникам и потеряли деньги.