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Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

«Вас что-то может связывать с Украиной?» Пермякам начали приходить странные сообщения

«Вас что-то может связывать с Украиной?» Пермякам начали приходить странные сообщения

14 декабря 2023, 04:35
Фото: ideogram.ai
Схема с использованием имен чиновников получила распространение этой осенью.

Мошенники начали использовать фотографии и имена еще двух пермских министров. Теперь злоумышленники пишут пермякам, представляясь главой Минобра Раисой Кассиной и руководителем Минтербеза Виктором Батмазовым.

В пресс-службе краевого Минобра показали одну из переписок с мошенниками. Из нее следует, что злоумышленники общаются с сотрудницей детского сада, сообщая о визите ФСБ и спрашивая: «Вас что-то может связывать с Украиной?»

Фото: пресс-служба Минобра

Мошенники начали активно использовать схему с подставными аккаунтами важных чиновников в Прикамье с ноября 2023 года. Власти не сообщают, есть ли люди, которые поверили злоумышленникам и потеряли деньги.

#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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