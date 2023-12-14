Владимир Путин назвал причины резкого роста цен на яйца

По словам президента, причина резкого увеличения цен кроется в увеличении спроса и несвоевременном открытии импорта в должном объеме. «Ситуация без всякого сомнения будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Сожалею, приношу свои извинения на этот счет — это сбой в работе Правительства», — заявил Владимир Путин.