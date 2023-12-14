Владимир Путин назвал причины резкого роста цен на яйца

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
14 декабря 2023 года в ходе прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему взлетели цены на яйца. Одна из причин — сбой в работе Правительства РФ.
По словам президента, причина резкого увеличения цен кроется в увеличении спроса и несвоевременном открытии импорта в должном объеме. «Ситуация без всякого сомнения будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Сожалею, приношу свои извинения на этот счет — это сбой в работе Правительства», — заявил Владимир Путин.
По данным Пермьстата, в годовом выражении на территории Прикамья в декабре цены на яйца выросли на 39,31%. На резкое подорожание продукта обратили внимание в ФАС России и Генпрокуратуре. Ведомства начали проверку.