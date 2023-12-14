Владимир Путин рассказал, будет ли вторая волна мобилизации

«Я понимаю, что это чувствительный вопрос. Во время частичной мобилизации мы призвали 300 тысяч человек. Сначала было много иронии, смешков. Тогда придумали слово „мобики“. Отлично воюют ребята», — сказал глава РФ. По словам президента, сейчас в зоне СВО находятся 244 тыс. мобилизованных, 41 тыс. человек — уволены из-за достижения предельного возраста, по здоровью и так далее.