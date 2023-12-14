properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Владимир Путин рассказал, будет ли вторая волна мобилизации

Владимир Путин рассказал, будет ли вторая волна мобилизации

14 декабря 2023, 09:47
Фото: скриншот трансляции с прямой линии президента России
По словам президента, на вчерашний вечер контракты подписали более 480 тысяч человек.

В ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, будет ли проведена вторая волна частичной мобилизации. По его словам, в этом пока нет необходимости.

«Я понимаю, что это чувствительный вопрос. Во время частичной мобилизации мы призвали 300 тысяч человек. Сначала было много иронии, смешков. Тогда придумали слово „мобики“. Отлично воюют ребята», — сказал глава РФ. По словам президента, сейчас в зоне СВО находятся 244 тыс. мобилизованных, 41 тыс. человек — уволены из-за достижения предельного возраста, по здоровью и так далее.

После завершения мобилизации была развернута кампания по привлечению добровольцев, в планах было набрать чуть более 400 тыс. человек. На вечер 13 декабря были набраны 480 тыс. Так как россияне активно подписывают контракты на прохождение военной службы, потребности в новой волне мобилизации нет.

Читайте также:
Путин отвечает на вопросы со всей России. Трансляция прямой линииСтало известно, когда пройдет прямая линия с Путиным в 2023 годуПермяки обратились к Путину с просьбой сохранить ботсад ПГНИУ
#Общество#Военная операция на Украине#Владимир Путин#Путин#Сво#Прямая линия с путиным#Прямая линия с президентом#Прямая линия
Подпишитесь
Путин отвечает на вопросы со всей России. Трансляция прямой линии
Сегодня, 08:35
Владимир Путин назвал причины резкого роста цен на яйца
Сегодня, 12:01
Следователи заинтересовались взрывом газа в доме многодетной семьи в Прикамье
Сегодня, 09:27
Общественники просят пермских депутатов вернуть Черняевскому лесу исключенный участок
Сегодня, 11:14
«Это миллионы!» Предприниматели Перми получили огромные штрафы от Ространснадзора
Сегодня, 07:23
В МЧС предупредили о неблагоприятной погоде в ближайшие дни в Прикамье
Сегодня, 08:43