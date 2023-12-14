Владимир Путин рассказал, будет ли вторая волна мобилизации

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, будет ли проведена вторая волна частичной мобилизации. По его словам, в этом пока нет необходимости.
«Я понимаю, что это чувствительный вопрос. Во время частичной мобилизации мы призвали 300 тысяч человек. Сначала было много иронии, смешков. Тогда придумали слово „мобики“. Отлично воюют ребята», — сказал глава РФ. По словам президента, сейчас в зоне СВО находятся 244 тыс. мобилизованных, 41 тыс. человек — уволены из-за достижения предельного возраста, по здоровью и так далее.
После завершения мобилизации была развернута кампания по привлечению добровольцев, в планах было набрать чуть более 400 тыс. человек. На вечер 13 декабря были набраны 480 тыс. Так как россияне активно подписывают контракты на прохождение военной службы, потребности в новой волне мобилизации нет.