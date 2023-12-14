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Власти Сивинского округа сообщили о гибели 36-летнего водителя на СВО

Водитель из Сивинского округа убит во время СВО

14 декабря 2023, 08:15
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Сивинского округа

Власти Сивинского округа сообщили о гибели 36-летнего водителя на СВО

Дату и место проведения церемонии прощания с погибшим чиновники пока не сообщили.

Стало известно об убитом на СВО 36-летнего уроженца деревни Кичаново Пермского края Владимире Назарове. Пресс-служба администрации Сивинского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте» информирует, что военнослужащий был водителем. О мужчине известно, что он родился 12 июня 1987 года. Дата гибели, а также время и место прощания с военнослужащим не сообщаются.

СВО началась 24 февраля 2022 года и непрерывно ведется с тех пор. О погибших военнослужащих из Прикамья обычно сообщают в социальных сетях их родственники, администрации муниципалитетов или учебных заведений, где те учились.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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