Водитель из Сивинского округа убит во время СВО

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Стало известно об убитом на СВО 36-летнего уроженца деревни Кичаново Пермского края Владимире Назарове. Пресс-служба администрации Сивинского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте» информирует, что военнослужащий был водителем. О мужчине известно, что он родился 12 июня 1987 года. Дата гибели, а также время и место прощания с военнослужащим не сообщаются.
СВО началась 24 февраля 2022 года и непрерывно ведется с тех пор. О погибших военнослужащих из Прикамья обычно сообщают в социальных сетях их родственники, администрации муниципалитетов или учебных заведений, где те учились.