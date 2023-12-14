Водитель из Сивинского округа убит во время СВО

Стало известно об убитом на СВО 36-летнего уроженца деревни Кичаново Пермского края Владимире Назарове. Пресс-служба администрации Сивинского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте» информирует, что военнослужащий был водителем. О мужчине известно, что он родился 12 июня 1987 года. Дата гибели, а также время и место прощания с военнослужащим не сообщаются.