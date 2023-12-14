Врач-инфекционист рассказала о неочевидной опасности новогодних фейерверков и салютов

Врач-инфекционист пояснила, что сначала переохлаждение поражает нижние конечности человека, потому что люди часто выбегают в мороз в домашних тапочках. Происходит рефлекторный спазм сосудов слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Когда происходит переохлаждение носоглотки, то врожденный иммунитет ослабевает, и тогда живущие в носоглотке вирусы и бактерии начинают активно размножаться. В итоге уже на следующее утро можно проснуться заболевшим.