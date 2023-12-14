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Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 05:47

Инфекционист рассказала о неочевидной опасности наблюдения за салютами

Врач-инфекционист рассказала о неочевидной опасности новогодних фейерверков и салютов

14 декабря 2023, 05:45
Фото: fusionbrain.ai

Инфекционист рассказала о неочевидной опасности наблюдения за салютами

Специалисты советую соблюдать пару рекомендаций, чтобы защитить себя.

Стало известно, какую опасность таит в себе любовь россиян к фейерверкам и салютам. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, стремясь поскорее выбежать на улицу отмечать Новый год, россияне зачастую выбегают на холод распаренные и распахнутые. В итоге есть риск уже в первые дни наступившего года слечь больным с переохлаждением организма, сообщают «Новые известия».

Врач-инфекционист пояснила, что сначала переохлаждение поражает нижние конечности человека, потому что люди часто выбегают в мороз в домашних тапочках. Происходит рефлекторный спазм сосудов слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Когда происходит переохлаждение носоглотки, то врожденный иммунитет ослабевает, и тогда живущие в носоглотке вирусы и бактерии начинают активно размножаться. В итоге уже на следующее утро можно проснуться заболевшим.

Чтобы не заболеть в праздничные дни, специалист рекомендует одеваться по погоде и даже во время вечеринки одеться потеплее. Кроме того, как можно быстрее сделайте прививку от гриппа, так как Роспотребнадзор ожидает разгар эпидемии.

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