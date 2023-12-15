Дмитрий Махонин обещает принять по результатам аварии в Соликамске кадровые решения

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
По итогам ликвидации коммунальной аварии в Соликамске губернатор Дмитрий Махонин обещает принять кадровые решения. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
На данный момент ремонтно-восстановительные работы на всех участках завершены. Прорывы ликвидированы, центральная котельная начинает подавать тепло в дома, пишет Махонин.
«К 12 ночи планируется подать отопления во все дома. 3-й микрорайон Калийщиков остается на пониженных параметрах до понедельника. Это необходимо, чтобы котельная вышла на нормативный режим работы для всего города» — сообщает губернатор.
Также глава региона отмечает, что компенсацию жителям за лопнувшие батареи УК возьмут на себя и обещает перерасчет по коммунальным платежам.
«По итогам буду принимать кадровые решения» — резюмирует глава региона.
Ранее Соликамская городская прокуратура организовала проверку в связи с неоднократной аварийной ситуацией, связанной с отключением теплоснабжения жилого фонда и социальных объектов города
Прошлой ночью произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения Соликамска. Частичное отключение отопления затронуло микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков.
Первый прорыв на теплотрассе произошел на этой неделе вечером 12 декабря на улице Кузнецова. Без тепла остались три микрорайона. Для устранения аварии были задействованы две ремонтные бригады и четыре единицы спецтехники. Теплоснабжение восстановили накануне.