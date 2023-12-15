Дмитрий Махонин обещает принять по результатам аварии в Соликамске кадровые решения

Первый прорыв на теплотрассе произошел на этой неделе вечером 12 декабря на улице Кузнецова. Без тепла остались три микрорайона. Для устранения аварии были задействованы две ремонтные бригады и четыре единицы спецтехники. Теплоснабжение восстановили накануне.