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Дмитрий Махонин обещает принять по результатам аварии в Соликамске кадровые решения

Дмитрий Махонин обещает принять по результатам аварии в Соликамске кадровые решения

15 декабря 2023, 16:44
Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина
Губернатор сообщает о завершении ремонтно-восстановительных работ.

По итогам ликвидации коммунальной аварии в Соликамске губернатор Дмитрий Махонин обещает принять кадровые решения. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

На данный момент ремонтно-восстановительные работы на всех участках завершены. Прорывы ликвидированы, центральная котельная начинает подавать тепло в дома, пишет Махонин.

«К 12 ночи планируется подать отопления во все дома. 3-й микрорайон Калийщиков остается на пониженных параметрах до понедельника. Это необходимо, чтобы котельная вышла на нормативный режим работы для всего города» — сообщает губернатор.

Также глава региона отмечает, что компенсацию жителям за лопнувшие батареи УК возьмут на себя и обещает перерасчет по коммунальным платежам.

«По итогам буду принимать кадровые решения» — резюмирует глава региона.

Ранее Соликамская городская прокуратура организовала проверку в связи с неоднократной аварийной ситуацией, связанной с отключением теплоснабжения жилого фонда и социальных объектов города

Прошлой ночью произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения Соликамска. Частичное отключение отопления затронуло микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков.

Первый прорыв на теплотрассе произошел на этой неделе вечером 12 декабря на улице Кузнецова. Без тепла остались три микрорайона. Для устранения аварии были задействованы две ремонтные бригады и четыре единицы спецтехники. Теплоснабжение восстановили накануне.

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#Происшествия#Авария#Жкх#Соликамск#Коммунальная авария
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