Экс-участник музыкального коллектива «Банд’Эрос» рассказал о своих планах на 2024 год

«Нельзя сказать, что после ухода из группы „Банд’Эрос“ что-то кардинально изменилось, поскольку за три года до этого я начал выпускать свой собственный материал, исследовать новые музыкальные стили и практиковать в других проектах. Единственное отличие заключается в выпуске первого сольного альбома под названием „Т-10“. Этот альбом является сборником песен, которые я написал во время работы в „Банд’Эросе“. Я сделал его полностью самостоятельно: написание музыки, аранжировка, звукозапись вокала и микширование. Только мастеринг выполнил другой специалист, поскольку для этого нужны специальные навыки и оборудование», — поделился Солдатов с журналистом из интернет-издания «Подмосковье сегодня».