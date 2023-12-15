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Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Экс-участник музыкального коллектива «Банд’Эрос» рассказал о своих планах на 2024 год

Экс-участник музыкального коллектива «Банд’Эрос» рассказал о своих планах на 2024 год

15 декабря 2023, 17:38
Фото: 1MI
Владимир Солдатов, экс-участник группы «Банд’Эрос», готовит перезапуск своего хита «Вдох-выдох» и планирует выпустить новый альбом в 2024 году.

Владимир Солдатов, бывший участник группы «Банд’Эрос», который написал известную композицию «Ода нашей любви», возвращается на сцену. Он рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о своих изменениях после ухода из группы и поделился своими планами на 2024 год.

Сегодня Солдатов работает уже как сольный артист, выпускает свои собственные треки и готовится представить обновленную версию своего хита.

«Нельзя сказать, что после ухода из группы „Банд’Эрос“ что-то кардинально изменилось, поскольку за три года до этого я начал выпускать свой собственный материал, исследовать новые музыкальные стили и практиковать в других проектах. Единственное отличие заключается в выпуске первого сольного альбома под названием „Т-10“. Этот альбом является сборником песен, которые я написал во время работы в „Банд’Эросе“. Я сделал его полностью самостоятельно: написание музыки, аранжировка, звукозапись вокала и микширование. Только мастеринг выполнил другой специалист, поскольку для этого нужны специальные навыки и оборудование», — поделился Солдатов с журналистом из интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Музыкант признается, что благодарен коллективу «Банд’Эрос» за ценный опыт, потому что благодаря группе он понял свою истинную цель в музыке. Сегодня для него большой преимуществом является возможность самостоятельно заниматься всеми аспектами творчества, а не только работать по контракту и получать заработную плату.

«У меня есть большие планы на 2024 год. Прежде всего, самое главное — песня „Ода нашей любви“, также известная как „Вдох-выдох“, будет перезапущена. В настоящее время мы с командой обсуждаем, как это сделать: улучшить, преобразить, сделать громче. Пока могу сказать, что, скорее всего, это будет коллаборация с известной исполнительницей или исполнителем», — отметил наш собеседник.

Кроме этого, у музыканта в планах несколько новых релизов и выпуск полноценного альбома осенью, а также участие в различных проектах.

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