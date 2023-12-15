Генпрокуратура оспорила в Верховном суде законность концессии по онкоцентру в Перми

Прокуратура в жалобе на решение первой инстанции указывала, что реальные затраты бюджета Пермского края по концессии составят 32,3 млрд рублей с учетом инвестиционного платежа в 16,3 млрд рублей. В соглашении же говорится только о 17,6 млрд рублей. Закон о концессиях указывает, что концессионеру может быть возмещена лишь часть затрат, тогда как в данном случае они покрываются из бюджета полностью. Указанные в качестве расходов 200 млн рублей на проектирование не могут быть отнесены к собственным расходам концессионера. Прокуратура в апелляции указывала и на ряд иных нарушений, допущенных в соглашении.