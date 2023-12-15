Генпрокуратура оспорила в Верховном суде законность концессии по онкоцентру в Перми

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В Верховный суд РФ вчера, 14 декабря, поступило кассационное представление Генпрокуратуры на решение арбитражных судов по иску о законности заключения кассационного соглашения на строительство онкоцентра в Перми по концессионному соглашению. Жалоба еще не принята к рассмотрению, судя по информации в картотеке, сейчас идет процесс назначения судей.
Ранее, при обжаловании отказа арбитражного суда Пермского в признании недействительным (ничтожным) концессионного соглашения на строительство онкоцентра в Перми и применении последствий недействительности сделки, прокуратура указывала на несоответствие выводов судов установленным по делу фактическим обстоятельствам, неправильное применение судами норм материального
права.
Так, надзорное ведомство указывало, что концессионер — столичная «Клиника инновационных исследований» (КИС) — не сообщил при заключении соглашения с Минэком Пермского края, из каких источников будет финансироваться соглашение. При этом, у компании отсутствует собственный капитал. Из открытых источников «СПАРК-Интерфакс» известно, что убытки предприятия за 2022 год при уставном капитале в 10 тыс. рублей составили 16,5 млн рублей.
Прокуратура в жалобе на решение первой инстанции указывала, что реальные затраты бюджета Пермского края по концессии составят 32,3 млрд рублей с учетом инвестиционного платежа в 16,3 млрд рублей. В соглашении же говорится только о 17,6 млрд рублей. Закон о концессиях указывает, что концессионеру может быть возмещена лишь часть затрат, тогда как в данном случае они покрываются из бюджета полностью. Указанные в качестве расходов 200 млн рублей на проектирование не могут быть отнесены к собственным расходам концессионера. Прокуратура в апелляции указывала и на ряд иных нарушений, допущенных в соглашении.
13 марта Арбитражный суд Пермского края отказал прокуратуре в признании ничтожным соглашения о строительстве онкоцентра. Перед тем, как прокуратура вышла в суд с иском к региональному минэку и столичной «Клинике инновационных исследований», была проведена проверка соблюдения концессионного законодательства, и нарушения нашли как в процедуре, так и в самом соглашении. В начале рассмотрения иска прокуратура назвала эту сделку кабальной, поскольку строительство полностью (кроме проектирования) и оснащение оборудованием идет за счет бюджета. Все региональные ведомства с иском не согласны, включая минтарифов и минфин.
В июне 2022 года стало известно, что для заключения концессионного соглашение о строительстве и эксплуатации в Перми онкологического центра была отобрана московская «Клиника инновационных исследований». Официально сообщалось только о постановлении правительства края о заключении концессионного соглашения по созданию и эксплуатации в Перми онкологического центра. Заявлялось и о размере инвестиций — 17,6 млрд рублей. Онкоцентр должны построить в Камской долине, на улице Маршала Жукова, под него отведена площадка 12 га.
По соглашению полностью укомплектованный корпус должен быть введен в эксплуатацию через 46 месяцев после заключения соглашения, после этого его передадут в концессию на 35 лет. В соответствии с условиями концессионного соглашения из бюджета Пермского края на стадии строительства направляется предоставляет финансирование 30% стоимости расходов на возведение объекта в виде выплаты капитального гранта. Иные платежи производятся концедентом после ввода объекта в эксплуатацию в течение 86 кварталов (21,5 года).