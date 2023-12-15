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Глава СК заинтересовался взрывом газа в Пермском крае с семью пострадавшими

Глава СК заинтересовался взрывом газа в Пермском крае с семью пострадавшими

15 декабря 2023, 03:11
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю
Травмы получили двое взрослых и пятеро детей, сейчас им оказывают помощь медики.

Главе следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела после взрыва газа в доме в деревне Растягаево. ЧП произошло 14 декабря, пострадали семь человек: двое взрослых (29-летний мужчина и 25-летняя женщина) и пятеро детей (один из них родился в 2023 году).

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). За это преступление могут назначить штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до трех лет, либо до шести месяцев ареста.

По предварительным данным, мужчина сам установил в доме газовый баллон. В один из моментов произошла утечка газа и его воспламенение.

Стало известно состояние детей и взрослых, пострадавших от взрыва газа под Пермью
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#Пермь#Мчс#Газ#Ск#Следователи#Взрыв газа
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