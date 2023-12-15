Глава СК заинтересовался взрывом газа в Пермском крае с семью пострадавшими

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). За это преступление могут назначить штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до трех лет, либо до шести месяцев ареста.