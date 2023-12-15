Итоги областного конкурса «Таланты и поклонники» подвели в Чехове

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
В Чехове закончился конкурс «Таланты и поклонники», где выступили более 200 человек. Это был областной этап, в котором приняли участие победители зональных туров из разных городских округов Подмосковья, пишет 360tv.ru.
Конкурс проходил в четырех номинациях: «Театральное искусство», «Хореографическое искусство», «Авторская или бардовская песня» и «Вокал».
Организаторы отмечают, что участники серьезно подготовились к конкурсу и активно поддерживали друг друга. В рамках мероприятия для участников была организована интересная развлекательная программа с выставкой пожарно-спасательной техники, интерактивными площадками и показательными выступлениями спасателей.