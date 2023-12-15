properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:51

Published Сегодня, 17:51

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

Итоги областного конкурса «Таланты и поклонники» подвели в Чехове

Итоги областного конкурса «Таланты и поклонники» подвели в Чехове

15 декабря 2023, 17:51
Фото: 1MI
На конкурсе была предложена развлекательная программа, включающая выставку пожарно-спасательной техники и показательные выступления спасателей.

В Чехове закончился конкурс «Таланты и поклонники», где выступили более 200 человек. Это был областной этап, в котором приняли участие победители зональных туров из разных городских округов Подмосковья, пишет 360tv.ru.

Конкурс проходил в четырех номинациях: «Театральное искусство», «Хореографическое искусство», «Авторская или бардовская песня» и «Вокал».

Организаторы отмечают, что участники серьезно подготовились к конкурсу и активно поддерживали друг друга. В рамках мероприятия для участников была организована интересная развлекательная программа с выставкой пожарно-спасательной техники, интерактивными площадками и показательными выступлениями спасателей.

Подпишитесь
Застройка центрального рынка и отмена Нового года. Главные новости недели в Прикамье
Сегодня, 11:11
Мошенники пишут пермякам от имени регионального министра природных ресурсов
Сегодня, 11:30
Из пермского «Молота» ушли сразу два форварда
Сегодня, 11:05
Оставшихся без отопления маломобильных соликамцев хотят перевезти в детский лагерь
Сегодня, 09:51
Мандат уехавшего из России депутата ЗС Прикамья получил лысьвенский философ
Сегодня, 09:40
Пермский «Центр исторической памяти» закрывается и уже снял вывеску
Сегодня, 08:33