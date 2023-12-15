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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Из пермского хоккейного клуба «Молот» ушли сразу двое нападающих

Из пермского «Молота» ушли сразу два форварда

15 декабря 2023, 11:05
Фото: пресс-служба ХК «Молот»

Из пермского хоккейного клуба «Молот» ушли сразу двое нападающих

Нашу команду ждет серия домашних игр.

Нападающие Никита Кирьянов и Александр Волков вернулись в расположение ярославского ХК «Локомотив». В текущем сезоне они выступали за пермский «Молот».

Никита Кирьянов сыграл в составе «Молота» 21 матч. В них он набрал 7 (3+4) баллов за результативность при показателе полезности «+8». Александр Волков участвовал в восьми матчах нашей команды и набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас» при показателе полезности «+1». В пресс-службе «Молота» также обращают внимание, что оба форварда признавались лучшими игроками дня в Olimpbet Высшей Хоккейной Лиги.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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