Из пермского «Молота» ушли сразу два форварда

Никита Кирьянов сыграл в составе «Молота» 21 матч. В них он набрал 7 (3+4) баллов за результативность при показателе полезности «+8». Александр Волков участвовал в восьми матчах нашей команды и набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас» при показателе полезности «+1». В пресс-службе «Молота» также обращают внимание, что оба форварда признавались лучшими игроками дня в Olimpbet Высшей Хоккейной Лиги.