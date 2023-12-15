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Макрон передал Путину, что его номер телефона не менялся

Макрон передал Путину, что его номер телефона не менялся

15 декабря 2023, 17:40
Фото: 1MI
Макрон передал Путину, что его номер телефона не изменился и он готов возобновить диалог; Франция поддержит серьезные предложения для мирного урегулирования на основе международного права; Контакты Макрона и Путина прекратились не по инициативе Путина.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что он готов возобновить общение с Владимиром Путиным. Он сообщил об этом на пресс-конференции после встречи лидеров Европейского союза, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Макрон подчеркнул, что его телефонный номер остается прежним. Он также отметил, что Франция всегда будет поддерживать серьезные предложения, основанные на международном праве, чтобы достичь мирного урегулирования конфликтов.

Ранее Владимир Путин сообщил, что контакты с Макроном были приостановлены не по его желанию.

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