Мандат уехавшего из России депутата ЗС Прикамья получил лысьвенский философ

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Избирательная комиссия Пермского края отдала свободный мандат депутата краевого ЗС Андрею Кобелеву. Ранее его кандидатуру предложило региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Родину».
Андрей Кобелев родился 30 апреля 1978 года в Лысьве, окончил ПГНИУ по специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», позже — Кубанский государственный университет по специальности «Философия». Сейчас является депутатом Лысьвенской думы и директором ООО «Лысьва-Теплоэнерго».
Кобелев получил мандат Ильи Лисняка, который уехал из РФ на фоне уголовного дела за вымогательство. Депутат пытался участвовать в заседаниях парламента дистанционно, но ему не позволили.