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Избирком передал мандат депутата пермского ЗС Андрею Кобелеву из Лысьвы

Мандат уехавшего из России депутата ЗС Прикамья получил лысьвенский философ

15 декабря 2023, 09:40
Фото: spravedlivo.ru /

Избирком передал мандат депутата пермского ЗС Андрею Кобелеву из Лысьвы

Мандат был вакантным с конце ноября.

Избирательная комиссия Пермского края отдала свободный мандат депутата краевого ЗС Андрею Кобелеву. Ранее его кандидатуру предложило региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Родину».

Андрей Кобелев родился 30 апреля 1978 года в Лысьве, окончил ПГНИУ по специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», позже — Кубанский государственный университет по специальности «Философия». Сейчас является депутатом Лысьвенской думы и директором ООО «Лысьва-Теплоэнерго».

Кобелев получил мандат Ильи Лисняка, который уехал из РФ на фоне уголовного дела за вымогательство. Депутат пытался участвовать в заседаниях парламента дистанционно, но ему не позволили.

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#Пермь#Депутаты#Лисняк#Илья лисняк#Уголовное дело Лисняка
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