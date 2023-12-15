Молодая пара похитила новогоднего оленя из жилого комплекса на юге Москвы

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Во вторник, 12 декабря, молодая пара взяла новогоднюю фигуру оленя, которая стояла рядом с елкой в холле жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы.
Как пишет 360tv.ru, злоумышленники прикинулись фотографами и быстро выключили светящуюся фигуру из розетки, после чего скрылись. Жильцы комплекса заметили, что она пропала, и выразили свое возмущение происходящим.
«Бедные дети из неблагополучных семей, оставьте. Им нужнее», — написал один из жильцов. Однако полиция все-таки ищет похитителей оленя.