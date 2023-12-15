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Updated Сегодня, 17:56

Молодая пара похитила новогоднего оленя из жилого комплекса на юге Москвы

Молодая пара похитила новогоднего оленя из жилого комплекса на юге Москвы

15 декабря 2023, 17:54
Молодая пара, представляясь фотографами, похитила новогоднего оленя из подъезда жилого комплекса на юге Москвы, после чего скрылась вместе с ним, вызвав возмущение у жильцов и начало поиска преступников.

Во вторник, 12 декабря, молодая пара взяла новогоднюю фигуру оленя, которая стояла рядом с елкой в холле жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы.

Как пишет 360tv.ru, злоумышленники прикинулись фотографами и быстро выключили светящуюся фигуру из розетки, после чего скрылись. Жильцы комплекса заметили, что она пропала, и выразили свое возмущение происходящим.

«Бедные дети из неблагополучных семей, оставьте. Им нужнее», — написал один из жильцов. Однако полиция все-таки ищет похитителей оленя.

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