Мошенники пишут пермякам от имени регионального министра природных ресурсов

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Стало известно об очередном случае рассылки сообщений в мессенджере Telegram от имени высокопоставленного лица. На сей раз мошенники представляются министром природных ресурсов Пермского края Дмитрием Белановичем. Они пытаются получить личные данные пользователей, обманывая и манипулируя ими.
В пресс-службе регионального Минприроды просят пермяков быть бдительными и не доверять неизвестным. Если вам пришло сообщение якобы от министра или другого официального лица, то проигнорируйте его и заблокируйте аккаунт отправителя. Если вы стали жертвой мошенников, то немедленно сообщите об этом в полицию.
Ранее власти уже сообщали о ряде инцидентов, связанных с фейковыми аккаунтами чиновников в Telegram. Например, злоумышленники писали пермякам от имени спикера Законодательного собрания региона Валерия Сухих, мэра Перми Эдуарда Соснина, первого заместителя главы администрации города Ольги Андриановой и других.