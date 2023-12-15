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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Пермякам приходят фейковые сообщения от имени министра природных ресурсов

Мошенники пишут пермякам от имени регионального министра природных ресурсов

15 декабря 2023, 11:30
Фото: пресс-служба Минприроды Пермского края

Пермякам приходят фейковые сообщения от имени министра природных ресурсов

Аферисты пытаются раздобыть личные данные своих жертв.

Стало известно об очередном случае рассылки сообщений в мессенджере Telegram от имени высокопоставленного лица. На сей раз мошенники представляются министром природных ресурсов Пермского края Дмитрием Белановичем. Они пытаются получить личные данные пользователей, обманывая и манипулируя ими.

В пресс-службе регионального Минприроды просят пермяков быть бдительными и не доверять неизвестным. Если вам пришло сообщение якобы от министра или другого официального лица, то проигнорируйте его и заблокируйте аккаунт отправителя. Если вы стали жертвой мошенников, то немедленно сообщите об этом в полицию.

Ранее власти уже сообщали о ряде инцидентов, связанных с фейковыми аккаунтами чиновников в Telegram. Например, злоумышленники писали пермякам от имени спикера Законодательного собрания региона Валерия Сухих, мэра Перми Эдуарда Соснина, первого заместителя главы администрации города Ольги Андриановой и других.

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#Пермь#Мошенники#Телефонные мошенники
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