Мошенники пишут пермякам от имени регионального министра природных ресурсов

В пресс-службе регионального Минприроды просят пермяков быть бдительными и не доверять неизвестным. Если вам пришло сообщение якобы от министра или другого официального лица, то проигнорируйте его и заблокируйте аккаунт отправителя. Если вы стали жертвой мошенников, то немедленно сообщите об этом в полицию.