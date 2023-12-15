Музей «Пермский период» разместится на территории Завода Шпагина

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
Музей «Пермский период» может разместиться на территории Завода Шпагина, сообщает «Новый Компаньон» со ссылкой на министра культуры Прикамья Аллу Платонову. Глава ведомства рассказала, что концепция музея была вновь пересмотрена, и учреждение снова возвращается на территорию завода.
Согласно новой концепции, подразделение Пермского краеведческого музея переедет на территорию завода Шпагина, в здание «Литера Д1» площадью 2800 кв. м. Алла Платонова отметила, что потолки в этом помещении достаточно высокие для размещения экспонатов.
«Предполагается организовать основную экспозицию музея на площади 1500 кв. м. Объём зала позволяет гибко подходить к экспозиционному дизайну и трансформировать зал для проведения акций и мероприятий», — сообщила министр культуры.
В «Литере Д1» будут размещены Детский музейный центр, мастерские, многофункциональное пространство, открытая лаборатория для препарирования естественно-исторических коллекций.
Новая концепция культурного пространства Завода Шпагина будет обнародована в ближайшем будущем.