Музей «Пермский период» разместится на территории Завода Шпагина

Музей «Пермский период» может разместиться на территории Завода Шпагина, сообщает «Новый Компаньон» со ссылкой на министра культуры Прикамья Аллу Платонову. Глава ведомства рассказала, что концепция музея была вновь пересмотрена, и учреждение снова возвращается на территорию завода.