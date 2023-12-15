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Музей «Пермский период» разместится на территории Завода Шпагина

Музей «Пермский период» разместится на территории Завода Шпагина

15 декабря 2023, 05:43
Фото: Пермский краеведческий музей
Подразделение краеведческого завода вновь включили в концепцию завода.

Музей «Пермский период» может разместиться на территории Завода Шпагина, сообщает «Новый Компаньон» со ссылкой на министра культуры Прикамья Аллу Платонову. Глава ведомства рассказала, что концепция музея была вновь пересмотрена, и учреждение снова возвращается на территорию завода.

Согласно новой концепции, подразделение Пермского краеведческого музея переедет на территорию завода Шпагина, в здание «Литера Д1» площадью 2800 кв. м. Алла Платонова отметила, что потолки в этом помещении достаточно высокие для размещения экспонатов.

«Предполагается организовать основную экспозицию музея на площади 1500 кв. м. Объём зала позволяет гибко подходить к экспозиционному дизайну и трансформировать зал для проведения акций и мероприятий», — сообщила министр культуры.

В «Литере Д1» будут размещены Детский музейный центр, мастерские, многофункциональное пространство, открытая лаборатория для препарирования естественно-исторических коллекций.

Новая концепция культурного пространства Завода Шпагина будет обнародована в ближайшем будущем.

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#Завод шпагина#Музей#Министерство культуры#Пермский период#Прикамье#Концепция#Экспонаты#Экспозиция#Территория завода
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