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Новый мост и кинотеатр под открытым небом. Как в Перми хотят облагородить Мулянку

Новый мост и кинотеатр под открытым небом. Как в Перми хотят облагородить Мулянку

15 декабря 2023, 08:03
Фото: properm.ru
Долину малой реки хотят привести в порядок в рамках застройки микрорайона Красный Октябрь.

В Перми хотят построить пешеходный мост через Мулянку, соединяющий микрорайон Парковый и деревню Кондратово. Также на берегу реки хотят построить смотровую площадку и кинотеатр под открытым небом. Об этих планах рассказали на заседании комиссии по землепользованию и застройке, сообщает 59.ru.

На заседании представили план развития микрорайона Красный Октябрь, который предполагают развивать комплексно. О планах рассказала директор муниципального института территориального и городского планирования Елена Ермолина.

По ее словам, на нижних этажах жилых домов планируется разместить объекты социальной инфраструктуры. В том числе, детский сад общей площадью 1500 кв. м., школу искусств площадью 1050 кв. м., библиотеку площадью 350 кв. м., объект здравоохранения — 2000 кв. м., физкультурно-оздоровительный комплекс — более 2000 кв. м.

При этом будут создаваться зеленые зоны, в том числе в долине реки Мулянка. В частности, до деревни Кондратово будет построен пешеходный мост из натуральных материалов и с подсветкой. Берег реки будет оборудован специальным деревянным настилом для свободного доступа к воде. Также на Мулянке может появиться смотровая площадка, кинотеатр под открытым небом и павильон с витражным остеклением. Предусмотрено и оборудованное место для купания моржей. Застройщик, который займется этим, пока неизвестен.

Ранее сообщалось, что планы по застройке микрорайона Красный Октябрь есть у четырех девелоперов: «Альфа», Nova, «Унистрой» и ПМД. С последним краевые власти уже подписали договор. Застройщик займет территорию бывшего маргаринового завода «Сдобри» (ул. Телеграфная, 6)

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