Новый мост и кинотеатр под открытым небом. Как в Перми хотят облагородить Мулянку

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В Перми хотят построить пешеходный мост через Мулянку, соединяющий микрорайон Парковый и деревню Кондратово. Также на берегу реки хотят построить смотровую площадку и кинотеатр под открытым небом. Об этих планах рассказали на заседании комиссии по землепользованию и застройке, сообщает 59.ru.
На заседании представили план развития микрорайона Красный Октябрь, который предполагают развивать комплексно. О планах рассказала директор муниципального института территориального и городского планирования Елена Ермолина.
По ее словам, на нижних этажах жилых домов планируется разместить объекты социальной инфраструктуры. В том числе, детский сад общей площадью 1500 кв. м., школу искусств площадью 1050 кв. м., библиотеку площадью 350 кв. м., объект здравоохранения — 2000 кв. м., физкультурно-оздоровительный комплекс — более 2000 кв. м.
При этом будут создаваться зеленые зоны, в том числе в долине реки Мулянка. В частности, до деревни Кондратово будет построен пешеходный мост из натуральных материалов и с подсветкой. Берег реки будет оборудован специальным деревянным настилом для свободного доступа к воде. Также на Мулянке может появиться смотровая площадка, кинотеатр под открытым небом и павильон с витражным остеклением. Предусмотрено и оборудованное место для купания моржей. Застройщик, который займется этим, пока неизвестен.
Ранее сообщалось, что планы по застройке микрорайона Красный Октябрь есть у четырех девелоперов: «Альфа», Nova, «Унистрой» и ПМД. С последним краевые власти уже подписали договор. Застройщик займет территорию бывшего маргаринового завода «Сдобри» (ул. Телеграфная, 6)