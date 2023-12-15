Новый мост и кинотеатр под открытым небом. Как в Перми хотят облагородить Мулянку

При этом будут создаваться зеленые зоны, в том числе в долине реки Мулянка. В частности, до деревни Кондратово будет построен пешеходный мост из натуральных материалов и с подсветкой. Берег реки будет оборудован специальным деревянным настилом для свободного доступа к воде. Также на Мулянке может появиться смотровая площадка, кинотеатр под открытым небом и павильон с витражным остеклением. Предусмотрено и оборудованное место для купания моржей. Застройщик, который займется этим, пока неизвестен.