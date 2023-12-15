Опубликована программа новогодних событий и активностей в Перми и Пермском крае

К праздникам будут красиво оформлены города Пермского края. Не только природа региона становится похожей на декорации к сказочному спектаклю, но также преображаются и города и села. В краевой столице обустроят ледовый городок «Лукоморье», который будет открыт с 3 по 7 января 2024 года в 12:00–16:00, построят много ледовых объектов и ледовых горок.