Опубликована программа новогодних событий и активностей в Перми и Пермском крае

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Люди обязательно найдут, где отдохнуть телом и душой, куда отправиться в путешествие, что показать детям.
Новогоднее оформление Перми
К праздникам будут красиво оформлены города Пермского края. Не только природа региона становится похожей на декорации к сказочному спектаклю, но также преображаются и города и села. В краевой столице обустроят ледовый городок «Лукоморье», который будет открыт с 3 по 7 января 2024 года в 12:00–16:00, построят много ледовых объектов и ледовых горок.
15 декабря в 17:00–18:00 состоится зажжение огней на главной ели — 68 квартал городской эспланады.
Приемная Деда Мороза и интерактивная уличная программа запланированы на 29 декабря в 13:00–19:00, а также 30 декабря — 08 января в 13:00–20:00. Также на территории объекта культурного наследия «Дача А. В. Синакевича» (ул. Танцорова, 24) с 20 декабря по 8 января будет работать дача Деда Мороза. Это деревянное здание в стиле модерн, с белоснежной ажурной деревянной резьбой, точно из сказки, — памятник истории и культуры Перми.
Посетителей ждет веселая игровая программа на свежем воздухе, увлекательный мастер-класс и сладкий подарок от волшебника. Билеты можно приобрести здесь.
В самом сердце Перми будет открыт ледовый комплекс, на котором пройдут спортивные и другие развлекательные мероприятия.
30 декабря в 19:00 пройдет открытие ледового комплекса.
Главное событие — новогодняя ночь в ледовом комплексе — состоится 31 декабря — 1 января в 23:00–03:00. На экранах комплекса высветят поздравления с музыкальным сопровождением.
Работа катков в Перми
С 15 декабря в Перми открыты шесть катков, куда вечером с 20:00 до 22:00 вход бесплатный. Это стадионы «Гайва», «Спутник», «Молния» и «Авангард», спорткомплекс «Победа», каток у Гознака. Кататься там можно и в остальное время, однако посещение уже будет платным.
В числе других открытых катков — ТЦ «Карусель», стадион «Локомотив», сквер имени Субботина, около монумента «МиГ на взлете», каток «Фаворит», каток «Прикамье», стадионы «Юность» и «Трудовые резервы». Самый поздний каток — в школе олимпийского резерва «Орленок». Он работает с 23:30 до 01:30.
Детские мероприятия на Новый год в Перми
30 декабря и 3 января в Театре оперы и балета для детей запланированы «Новогодние приключения в оперной стране».
В Пермской филармонии 2 января пройдет музыкально-поэтический спектакль «Мультляндия, или Новые приключения бременских музыкантов», а также Рождественские приключения. В том же здании 3 января состоится концертная программа «Музыкальное путешествие в Хогвартс», а 6 января — концертная программа «Карнавал животных».
В социальных кинозалах пройдет показ новогодней семейной программы: мультфильмы, сказки, новогодние серии «Смешарики», «Сокровища Тома Сойера».
Более того, в регионе существует проект «Дети едут к детям», где можно выбрать направление для семейного отдыха из более чем 70 туров. В Новый год это путешествие к коми-пермяцкому Деду Морозу (2 января, 3650 рублей), приключения со страусами (2 и 4 января, 1600 рублей) и «Новогодняя сказка с Хаски» (3 и 8 января, 3500 рублей).
Туристические автобусные маршруты на Новый год
Пермские туроператоры тоже подготовились к новогодним праздникам и готовы создать атмосферу сказочного путешествия.
17 и 24 декабря, а также 2, 4, 6 и 8 января все желающие могут приобрести путевки на двухчасовую игровую программу «Северные сказки в Хохловке». Для гостей подготовлен новогодний сюжет, яркие персонажи, интересные игры, ароматный мастер-класс и чаепитие на территории музея «Хохловка». Стоимость тура составляет 600 — 750 рублей.
3 и 4 января можно отправиться в удивительное двухдневное путешествие в Древнюю Парму, в мир язычества и коми-пермяцких традиций «Загадки страны Вису». Стоимость тура на два дня составляет около 10 тысяч рублей.
«Мараловая ферма + Усьва» — трехдневный новогодний тур, который запланирован на 3 — 5 января. Его участники смогут встретить оленей, погулять в лесу на лыжах и снегоступах, принять участие в мастер-классе по шаньгам, посетить Усьвинские столбы, Каменный город, Шумихинские и Кондаковские скалы.
Новогодние активности от Центра развития туризма Пермского края
Центр развития туризма Пермского края тоже не остался в стороне и подготовил мероприятия, которые понравятся не только гостям города, но также и местным жителям.
Пермский ЦРТ подготовил для туристов и местных жителей на Новый год несколько активностей с призами и подарками.
Во-первых, объявлен конкурс «Встречаем Новый год в Пермском крае». Его участники должны придумать слоган, посвященный туризму в регионе, например «Праздник в каждом сугробе — встречаем Новый год в Пермском крае!». Победители получат мерч и сувенирную продукцию с придуманным слоганом.
Вторая активность — это фотозона в мобильном туристическом информационном стенде на эспандере. За публикацию в соцсетях с хештегом #новыйгодвпермивеликой можно получить подарок. На эспланаде также установлен удобный шатер, где можно приобрести сувениры, отдохнуть и согреться.
Третья активность называется «Отправь открытку». Гости туристического информационного центра смогут отправить открытку из Перми в любую точку России.
В шатре также пройдут и другие активности — сказки детям, интересные лекции, розыгрыши.
Основные мероприятия новогодних праздников
В пермской филармонии основная программа на Новый год включает пять событий:
Прямые трансляции новогодних мероприятий филармонии пройдут в 45 виртуальных концертных залах.
В Театре оперы и балета запланированы следующие спектакли:
Рождественские события
На 7 января запланирована концертная программа «Рождество Христово» в пермской филармонии.
8 января в ДК им. А. Г. Солдатова пройдет концерт «Рождество во Дворце», а 13 января там же состоится Рождественская елка.
С 7 по 18 января состоится фольклорная программа «Святки в Хохловке» в музее «Хохловка».
Путешествующие по Пермскому краю туристы смогут узнать подробную информацию на туристическом портале региона: visitperm.ru, а также в мобильной версии mobile-visit.permkrai.ru.