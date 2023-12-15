Оставшихся без отопления маломобильных соликамцев хотят перевезти в детский лагерь

Posted 15 декабря 2023, 09:51
Published 15 декабря 2023, 09:51
Modified 15 декабря 2023, 09:53
Updated 15 декабря 2023, 09:53
Жители центральных районов Соликамска третий день подряд сидят без отопления. В пресс-службе администрации городского округа сообщают, что коммунальные службы в усиленном режиме занимаются восстановлением подачи теплоснабжения. Сегодня утром, 15 декабря, для оказания консультативной и технической поддержки, а также усиления ремонтных бригад в Соликамск приехали сотрудники Березниковских теплосетей. Ведется замена поврежденного участка трубы и сварочные работы.
Часть потребителей центрального района, третьего микрорайона и Верхнего Больничного переведены на резервные источники теплоснабжения. Отопление есть во всех школах и детских садах, сообщают специалисты. На заседании оперативного штаба чиновники решили при необходимости эвакуировать маломобильных жителей домов, попавших под отключение, в пункт временного размещения в детском загородном лагере «Лесная сказка».
Власти продолжают собирать информацию о жильцах, которым требуются обогреватели. Для их получения рекомендуется звонить по номеру: 4-84-48.
Первый прорыв на теплотрассе произошел во вторник, 12 декабря, вечером на ул. Кузнецова. В итоге три городских микрорайона остались без тепла.