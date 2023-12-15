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Posted 15 декабря 2023, 09:51

Published 15 декабря 2023, 09:51

Modified 15 декабря 2023, 09:53

Updated 15 декабря 2023, 09:53

Оставшихся без отопления маломобильных соликамцев хотят перевезти в детский лагерь

15 декабря 2023, 09:51

В Соликамске маломобильных людей, оставшихся без тепла, разместят в лагере

Сюжет
Коммунальный рай
Подачу тепла восстановили в детских садах и школах.

Жители центральных районов Соликамска третий день подряд сидят без отопления. В пресс-службе администрации городского округа сообщают, что коммунальные службы в усиленном режиме занимаются восстановлением подачи теплоснабжения. Сегодня утром, 15 декабря, для оказания консультативной и технической поддержки, а также усиления ремонтных бригад в Соликамск приехали сотрудники Березниковских теплосетей. Ведется замена поврежденного участка трубы и сварочные работы.

Часть потребителей центрального района, третьего микрорайона и Верхнего Больничного переведены на резервные источники теплоснабжения. Отопление есть во всех школах и детских садах, сообщают специалисты. На заседании оперативного штаба чиновники решили при необходимости эвакуировать маломобильных жителей домов, попавших под отключение, в пункт временного размещения в детском загородном лагере «Лесная сказка».

Власти продолжают собирать информацию о жильцах, которым требуются обогреватели. Для их получения рекомендуется звонить по номеру: 4-84-48.

Первый прорыв на теплотрассе произошел во вторник, 12 декабря, вечером на ул. Кузнецова. В итоге три городских микрорайона остались без тепла.

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#Коммунальный рай#Пермь#Отопление#Соликамск#Теплосети#Лесная сказка
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