Оставшихся без отопления маломобильных соликамцев хотят перевезти в детский лагерь

Жители центральных районов Соликамска третий день подряд сидят без отопления. В пресс-службе администрации городского округа сообщают, что коммунальные службы в усиленном режиме занимаются восстановлением подачи теплоснабжения. Сегодня утром, 15 декабря, для оказания консультативной и технической поддержки, а также усиления ремонтных бригад в Соликамск приехали сотрудники Березниковских теплосетей. Ведется замена поврежденного участка трубы и сварочные работы.