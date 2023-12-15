Почти 19 тысяч заявок подано на всероссийскую премию «Служение»

Ирина Гусева, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, отмечает, что муниципальные служащие — это люди, работа которых заметна не всегда, но она очень важна для всех. Они отвечают за обеспечение света, воды и тепла в домах россиян, за чистоту придомовых территорий, а также за улучшение парков, городов и деревень. Цель премии «Служение» — рассказать истории и показать лица муниципального сообщества, рассказать о людях, которые трудятся во благо общества.