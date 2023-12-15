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Почти 19 тысяч заявок подано на всероссийскую премию «Служение»

Почти 19 тысяч заявок подано на всероссийскую премию «Служение»

15 декабря 2023, 11:03
Фото: Midjourney
На участие во всероссийской муниципальной премии «Служение» было подано около 19 тысяч заявок от представителей муниципального сообщества.

Эта премия проводится по поручению главы Российской Федерации Владимира Путина и присуждается командам и людям, внесшим особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

По данным издания novostivolgograda.ru, наибольшее количество заявок поступило из Центрального федерального округа — 6 004. На втором и третьем местах находятся Приволжский и Южный федеральные округа соответственно с 2 405 и 2 060 заявками. Заявки также поступили из Северо-Западного (1 945), Сибирского (1 868), Уральского (1 709), Дальневосточного (1 172) и Северо-Кавказского (1 166) федеральных округов. Кроме того, из новых регионов России поступило 129 заявок.

Ирина Гусева, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, отмечает, что муниципальные служащие — это люди, работа которых заметна не всегда, но она очень важна для всех. Они отвечают за обеспечение света, воды и тепла в домах россиян, за чистоту придомовых территорий, а также за улучшение парков, городов и деревень. Цель премии «Служение» — рассказать истории и показать лица муниципального сообщества, рассказать о людях, которые трудятся во благо общества.

Премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения. Наибольшее количество соискателей выбрало номинацию «Инициатива каждого — общий успех» за проекты, реализованные при участии жителей. В этой номинации было зарегистрировано 3 439 заявок.

Следующим этапом отбора финалистов станет перекрестное голосование. До 18 декабря участники должны будут оценить проекты и управленческие решения других участников, применяя определенные критерии. Сотня лучших участников будет определена голосованием экспертного совета. С 25 декабря 2023 года по 14 января 2024 года на сайте премии будет проводиться народное голосование. Лауреаты и победители будут объявлены в январе 2024 года.

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