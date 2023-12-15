Подмосковные спасатели предостерегли жителей от катания на горках после снегопадов

Он добавил, что при спуске с этих самодельных горок можно столкнуться с металлическими контейнерами, бетонными ограждениями или стенами зданий. Опасность может быть незаметной под снежным покрытием. Спасатели также обратились к жителям, проживающим в округах, с просьбой провести беседу с детьми и напомнить им правила безопасности.