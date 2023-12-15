Подмосковные спасатели предостерегли жителей от катания на горках после снегопадов

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Сотрудники Московской области, ответственные за спасательные операции, провели проверки в Подмосковье и обнаружили самодельные горки, сформировавшиеся после снегопадов. Чтобы предотвратить травмы, спасатели предупредили местных жителей о рисках катания на этих горках, пишет 360tv.ru.
Эксперты отмечают, что несмотря на привлекательность этих горок, появившихся во дворах после обильных осадков, они скрывают в себе немало опасностей.
«Во время проверок сотрудники региональной противопожарно-спасательной службы напомнили любителям активного отдыха, что под снежными насыпями часто скрываются острые предметы, камни и бытовой мусор», — сказал начальник управления №6 Александр Квашнев.
Он добавил, что при спуске с этих самодельных горок можно столкнуться с металлическими контейнерами, бетонными ограждениями или стенами зданий. Опасность может быть незаметной под снежным покрытием. Спасатели также обратились к жителям, проживающим в округах, с просьбой провести беседу с детьми и напомнить им правила безопасности.