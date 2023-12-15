Предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермь» признано лидером Пермского края в номинации «Экология»

Также поддержка экологических инициатив оказывается ежегодно в рамках конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». За последние три года в номинации «Экология» гранты на реализацию получили более 70 идей. Так, в Бардымском округе реализован проект «Экологический десант», в результате реализации которого собрано и направлено на переработку почти полтонны макулатуры, более 10 тыс. пластиковых крышек и столько же батареек.