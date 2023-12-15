Премии ЦФО в области литературы и искусства вручили в Москве

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Среди гостей были члены попечительского совета и конкурсной комиссии премии, представители регионов ЦФО, творческие коллективы, лауреаты и участники, которые были отмечены благодарственными письмами, пишет 360tv.ru.
Среди лауреатов премии были Андрей Родин, замдиректора Рыбинского музея адмирала Ушакова, Эдуард Оленев, директор этого музея, Михаил Блинов, скульптор, и Владимир Николаев, генпродюсер «Анимационной студии Воронеж».
Также за свои достижения были отмечены Оксана Гладышева, представительница Московской области и приемная мать 13 детей, получившая благодарственное письмо за реализацию проекта «Устами наших сердец». Также благодарственные письма были вручены коллективу ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» и другим достойным участникам.