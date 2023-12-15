Премии ЦФО в области литературы и искусства вручили в Москве

Также за свои достижения были отмечены Оксана Гладышева, представительница Московской области и приемная мать 13 детей, получившая благодарственное письмо за реализацию проекта «Устами наших сердец». Также благодарственные письма были вручены коллективу ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» и другим достойным участникам.