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Премии ЦФО в области литературы и искусства вручили в Москве

Премии ЦФО в области литературы и искусства вручили в Москве

15 декабря 2023, 17:45
Фото: Midjourney
В Москве прошла торжественная церемония вручения премий Центрального федерального округа в области литературы и искусства. Участниками мероприятия были полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

Среди гостей были члены попечительского совета и конкурсной комиссии премии, представители регионов ЦФО, творческие коллективы, лауреаты и участники, которые были отмечены благодарственными письмами, пишет 360tv.ru.

Среди лауреатов премии были Андрей Родин, замдиректора Рыбинского музея адмирала Ушакова, Эдуард Оленев, директор этого музея, Михаил Блинов, скульптор, и Владимир Николаев, генпродюсер «Анимационной студии Воронеж».

Также за свои достижения были отмечены Оксана Гладышева, представительница Московской области и приемная мать 13 детей, получившая благодарственное письмо за реализацию проекта «Устами наших сердец». Также благодарственные письма были вручены коллективу ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» и другим достойным участникам.

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