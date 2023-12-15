Прокуратура занялась проверкой обстоятельств коммунальных аварий в Соликамске

На место происшествия выехала Соликамский городской прокурор Ольга Константинова. Как обещают в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям или же бездействию должностных лиц в части соблюдения законодательства об обеспечении благоприятных и безопасных условий проживания граждан, а также предоставление им коммунальных услуг надлежащего качества.