properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Прокуратура занялась проверкой обстоятельств коммунальных аварий в Соликамске

Прокуратура занялась проверкой обстоятельств коммунальных аварий в Соликамске

15 декабря 2023, 14:26
Фото: properm.ru
В морозы сотни квартир соликамцев остались без тепла.

Соликамская городская прокуратура организовала проверку в связи с неоднократной аварийной ситуацией, связанной с отключением теплоснабжения жилого фонда и социальных объектов города. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры края

По данным надзорного ведомства с 12 по 15 декабря в многоквартирных домах и образовательных учреждениях Соликамска отсутствовало отопление. Аварийная ситуация произошла на теплосетях, принадлежащих СМУП «Теплоэнерго».

Управляющими организациями жителям предоставлены электроприборы для обогрева помещений, а также предложены пункты временного размещения.

На место происшествия выехала Соликамский городской прокурор Ольга Константинова. Как обещают в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям или же бездействию должностных лиц в части соблюдения законодательства об обеспечении благоприятных и безопасных условий проживания граждан, а также предоставление им коммунальных услуг надлежащего качества.

Прошлой ночью произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения Соликамска. Частичное отключение отопления затронуло микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков.

Первый прорыв на теплотрассе произошел на этой неделе вечером 12 декабря на улице Кузнецова. Без тепла остались три микрорайона. Для устранения аварии были задействованы две ремонтные бригады и четыре единицы спецтехники. Теплоснабжение восстановили накануне.

Читайте также:
В Соликамске жители снова остались без тепла
#Происшествия#Жкх#Прокуратура#Соликамск
Подпишитесь
Застройка центрального рынка и отмена Нового года. Главные новости недели в Прикамье
Сегодня, 11:11
Мошенники пишут пермякам от имени регионального министра природных ресурсов
Сегодня, 11:30
Из пермского «Молота» ушли сразу два форварда
Сегодня, 11:05
Оставшихся без отопления маломобильных соликамцев хотят перевезти в детский лагерь
Сегодня, 09:51
Мандат уехавшего из России депутата ЗС Прикамья получил лысьвенский философ
Сегодня, 09:40
Пермский «Центр исторической памяти» закрывается и уже снял вывеску
Сегодня, 08:33