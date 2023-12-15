Прокуратура занялась проверкой обстоятельств коммунальных аварий в Соликамске

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Соликамская городская прокуратура организовала проверку в связи с неоднократной аварийной ситуацией, связанной с отключением теплоснабжения жилого фонда и социальных объектов города. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры края
По данным надзорного ведомства с 12 по 15 декабря в многоквартирных домах и образовательных учреждениях Соликамска отсутствовало отопление. Аварийная ситуация произошла на теплосетях, принадлежащих СМУП «Теплоэнерго».
Управляющими организациями жителям предоставлены электроприборы для обогрева помещений, а также предложены пункты временного размещения.
На место происшествия выехала Соликамский городской прокурор Ольга Константинова. Как обещают в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям или же бездействию должностных лиц в части соблюдения законодательства об обеспечении благоприятных и безопасных условий проживания граждан, а также предоставление им коммунальных услуг надлежащего качества.
Прошлой ночью произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения Соликамска. Частичное отключение отопления затронуло микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков.
Первый прорыв на теплотрассе произошел на этой неделе вечером 12 декабря на улице Кузнецова. Без тепла остались три микрорайона. Для устранения аварии были задействованы две ремонтные бригады и четыре единицы спецтехники. Теплоснабжение восстановили накануне.