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Путин предупредил об угрозе для российской железнодорожной инфраструктуры

Путин предупредил об угрозе для российской железнодорожной инфраструктуры

15 декабря 2023, 17:47
Фото: 1MI
Важно быть бдительными и осторожными, поскольку противник нацелился на ключевые объекты российской железнодорожной инфраструктуры, особенно на Восточном полигоне, как предупредил президент России Владимир Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

Владимир Путин предупредил о возможной опасности для российской железнодорожной инфраструктуры. Он сообщил, что противник стремится атаковать важные объекты Восточного полигона железной дороги.

Президент отметил, что необходимо быть бдительными в данной ситуации, особенно для правоохранительных органов и спецслужб. Однако все работники на Восточном полигоне также должны быть настороже, пишет 360tv.ru.

Путин также подчеркнул, что следующее десятилетие будет временем большого строительства в России, включая развитие железнодорожной сферы. Президент выразил надежду, что железные магистрали будут расширены и достигнут Донбасса.

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