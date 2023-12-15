Путин предупредил об угрозе для российской железнодорожной инфраструктуры

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Владимир Путин предупредил о возможной опасности для российской железнодорожной инфраструктуры. Он сообщил, что противник стремится атаковать важные объекты Восточного полигона железной дороги.
Президент отметил, что необходимо быть бдительными в данной ситуации, особенно для правоохранительных органов и спецслужб. Однако все работники на Восточном полигоне также должны быть настороже, пишет 360tv.ru.
Путин также подчеркнул, что следующее десятилетие будет временем большого строительства в России, включая развитие железнодорожной сферы. Президент выразил надежду, что железные магистрали будут расширены и достигнут Донбасса.